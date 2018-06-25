МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Писательница Людмила Улицкая заявила, что Россия, как и другие страны на постсоветском пространстве, отстает от Европы. Об этом она рассказала в интервью каналу 112ua.

Улицкая отметила, что разные народы развиваются циклично: кто-то переживает расцвет, а кто-то — спад.

"Мы не можем стать европейцами, нам нужно еще 150 лет, а может, больше. Вот эта вот разница "догоняния" — она на самом деле существует. Мы это чувствуем, общаясь с людьми в разных странах. Мы сейчас выезжаем и видим: вот страна, которая застряла в феодализме, вот страна, которая еще живет в Средневековье", — пояснила писательница.

По ее словам, и в России, и на Украине есть "высокоразвитые, цивилизованные люди, знающие языки", которые по своему сознанию являются европейцами. При этом рядом с ними живут люди, движимые в своем поведении "самыми элементарными и архаичными мотивами".

Единственное, что можно сделать в такой ситуации, пояснила Улицкая, — повышать уровень культуры и образования. "К сожалению, у нас сейчас очень падают образовательный уровень и уровень культуры", — отметила она.

Писательница также согласилась с предположением, что Россия превращается в мировую провинцию, которая "уплывает в какую-то архаику и движется в обратную сторону от прогресса", однако оговорилась, что для нашей страны еще со времен реформ Петра I некий колебательный процесс — это норма.

"Для меня кажется чрезвычайно важным в той ситуации, в которой мы оказались, снижать уровень агрессии. Причем мы не можем снизить уровень агрессии нашего начальства и нашего военного руководства, но в себе уровень агрессии мы снижать можем. Не раздражаться, не злиться, не впадать в ярость, не впадать в отчаяние", — сказала она.