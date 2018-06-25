Оркестр Саратовской консерватории исполнит симфонию на Эльбрусе

НАЛЬЧИК, 25 июн – РИА Новости. Оркестр Саратовской консерватории исполнит симфонию композитора из Кабардино-Балкарии на высоте 3847 метров на Эльбрусе, сообщает администрация Эльбрусского района.

"Оркестр Саратовской государственной консерватории имени Леонида Собинова 7 июля исполнит карачаево-балкарскую симфонию "Минги-Тау" на высоте 3847 метров на склоне Эльбруса", — говорится в сообщении.

Автор симфонии — выпускник Саратовской консерватории, житель Нальчика Ахмат Малкондуев.

"Как отмечают специалисты, произведение уникально тем, что большой симфонический оркестр из 75 музыкантов исполняет карачаево-балкарские мелодии академическими инструментами. "Минги-тау" состоит из четырех частей, каждая из которых повествует о величии, могуществе и красоте Эльбруса и народах, проживающих у его подножия", — уточняет администрация.

"Министерство культуры Кабардино-Балкарии совместно с администрацией Эльбрусского района пригласили Малкондуева с симфоническим оркестром исполнить симфонию на склоне Эльбруса. Ее исполнение станет самым высокогорным в Европе", — отмечает районная администрация.