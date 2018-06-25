В Москве с 5 по 7 июля пройдет фестиваль "Привет, Апулия!"

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Московский международный культурный фестиваль "Привет, Апулия!", посвященный открытию прямого авиарейса Бари – Москва, пройдет 5-7 июля в саду Эрмитаж и в "Музеоне", сообщил в понедельник депутат Московской городской думы Евгений Герасимов.

"Мы презентуем фестиваль "Привет, Апулия!", который будет проходить с 5 по 7 июля в Москве. В двух парках — это парк культуры и отдыха имени Горького, место — "Музеон" и парк "Эрмитаж". Там будет проходить фестиваль, выставка провинции Апулия. Будет очень много всего интересного", — сказал Герасимов на пресс-конференции.

Он добавил, что ранее, 24 июня, в аэропорту Домодедово приземлился первый прямой рейс Бари — Москва во главе с губернатором Апулии Микеле Эмилиано.