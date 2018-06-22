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Культура

Графический "Дневник Анны Франк": зачем из известной книги сделали комикс

08:0022.06.2018
(обновлено: 08:01 22.06.2018)
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© РИА Новости / Александр НатрускинКнига Ари Фольмана и Дэвида Полонски Дневник Анны Франк. Графическая версияКнига Ари Фольмана и Дэвида Полонски Дневник Анны Франк. Графическая версия
© РИА Новости / Александр Натрускин

Москва, 22 июн — РИА Новости, Анна Кочарова. Один из самых важных в мире текстов о Второй мировой войне — "Дневник Анны Франк" — выходит в России в графическом варианте. По сути, это пересказ книги в жанре комикса, только вот содержание далеко не развлекательное. Зачем понадобилось излагать дневниковые записи о трагических событиях в такой форме и чем это поможет читателям — в материале РИА Новости.

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Вместо привычного текста — картинки и так называемые пузыри с лаконичными репликами героев. Дневник, написанный еврейской девочкой в нацистской оккупации, впервые был издан в 1947 году. Его перевели на 67 языков, а 70 лет спустя аниматор Ари Фольман, известный по фильму "Вальс с Баширом", и книжный иллюстратор Дэвид Полонски предложили графическую версию.

"Она писала обо всем с юмором, хотя оказалась в чудовищной ситуации, — говорит Ари Фольман. — Главное, чего мы добивались, — это передать суть ее книги. Мы пытались создать самостоятельное произведение искусства, и — не побоюсь сказать — в нем должен присутствовать развлекательный элемент. Но мы отразили и реальный исторический контекст".

© РИА Новости / Александр НатрускинИллюстрация из книги "Дневник Анны Франк. Графическая версия"
© РИА Новости / Александр Натрускин
Иллюстрация из книги "Дневник Анны Франк. Графическая версия"

Ирония и юмор — это удивляет в книге, созданной при столь трагических обстоятельствах, отмечает переводчица русскоязычной графической версии Мария Скаф.

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"Как ни странно, "Дневник Анны Франк" — во многом смешное чтение, хотя это тяжелый текст. У нее было потрясающее чувство юмора, она иронизировала над собой и соседями по убежищу. Иногда даже позволяла себе иронические комментарии политических событий.

Поразительно, откуда у нее бралась сила духа, чтобы с юмором смотреть на происходящее? При этом Анна еще и очень поэтична. У нее богатый язык, она использовала разные художественные приемы", — говорит переводчик.

"Сочетание высокого и низкого, поэтичности и иронии — вот главная особенность ее интонации, которую постарались передать художники", — добавляет Мария Скаф.

Искусство комикса сродни кинематографу. Каждая картинка подобна кадру в кино, где может быть общий план или какая-то яркая деталь.

© Фото предоставлено издательством МИФХудожники Ари Фольман и Дэвид Полонски за работой
© Фото предоставлено издательством МИФ
Художники Ари Фольман и Дэвид Полонски за работой

Часть текста Анны Франк авторы графической версии оставили без изменений. Среди типичных для комиксов страниц с множеством картинок встречаются развороты со сплошным текстом. К концу книги их все больше, и это понятно: записи Анны становятся все более взрослыми и философскими. Ведь эта книга не только описание повседневного быта семей в убежище, но и история взросления девочки.

"Читая дневник, мы сразу выбирали куски, которые хорошо "рассказать" графически", — объясняет Ари Фольман.

"Мы четко следовали общей тональности повествования, соблюдая все даты и сохраняя некоторые фрагменты целиком — в основном ее размышления. Это уже настоящая литература. Иллюстрировать такие страницы было бы ошибкой", — отмечает автор.

© Фото предоставлено издательством МИФРабота над книгой "Дневник Анны Франк. Графическая версия"
© Фото предоставлено издательством МИФ
Работа над книгой "Дневник Анны Франк. Графическая версия"

С другой стороны, некоторые второстепенные эпизоды в графической версии, напротив, превратились в большие картинки. Например, в начале дневника Анна пишет, как обитатели убежища делают сосиски. В графике это целый сюжет.

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"Это могло занимать не более четырех строчек, но мы нарисовали действительно веселую историю, красочную и увлекательную, — признается Фольман. — Когда я читал книгу, сразу понял, что этот эпизод нужно проиллюстрировать". 

"Немало внимания художники уделяют рефлексии, страхам, переживаниям и снам, которые пересказывала Анна, — говорит Мария Скарф. — Но они зарисовывают и множество забавных бытовых сцен, как, например, в убежище развешивали гирлянды из колбасы".

© РИА Новости / Александр НатрускинИллюстрация из книги "Дневник Анны Франк. Графическая версия"
© РИА Новости / Александр Натрускин
Иллюстрация из книги "Дневник Анны Франк. Графическая версия"

Создавая визуальный ряд, художники обращались и к шедеврам живописи. Героиня пишет о своей любви к кино — и тут же предстает в образах кинозвезд тех лет. Сокрушается по поводу многочисленных замечаний в ее адрес — появляется картина Мунка "Крик". А когда представляет себя взрослой красавицей — работа художника Климта. Благодаря Ари Фольману и Дэвиду Полонски текст наполняется конкретными визуальными образами.

© РИА Новости / Александр НатрускинИллюстрация из книги "Дневник Анны Франк. Графическая версия"
© РИА Новости / Александр Натрускин
Иллюстрация из книги "Дневник Анны Франк. Графическая версия"

Столь своеобразный пересказ книги, безусловно, удачный вариант для первого знакомства с важным литературным произведением. Любые предубеждения относительно несерьезности формы изложения стоит отбросить: графический роман выделяет главное, отодвигая на второй план второстепенное.

Впрочем, российских читателей подобными книгами не удивишь: на русском языке в жанре комикса уже издавались произведения Толстого, Гоголя, Хармса и даже Новый Завет.

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