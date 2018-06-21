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Культура

В Риме представили самую раннюю подписанную да Винчи работу

17:2621.06.2018
(обновлено: 17:45 21.06.2018)
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© РИА Новости / Олег ЛасточкинПерейти в фотобанкПанорама Рима. Архивное фотоПанорама Рима. Архивное фото
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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РИМ, 21 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянские исследователи установили подлинность и представили в Риме самое раннее из подписанных произведений Леонардо да Винчи – майолику, изображающую архангела Гавриила.

У картины Леонардо да Винчи Мона Лиза в Лувре. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Как рассказал журналистам эксперт по творчеству великого мастера Возрождения и историк искусства Эрнесто Солари, да Винчи создал этот портрет в 1471 году в возрасте 18 или 19 лет.

"Леонардо стремился достичь совершенства и выработать рецепт вечного искусства – во многом благодаря этому он выбрал майолику, которая позволяет сохранить яркость краски", — сказал Солари, напомнивший, что да Винчи в детстве обучался этому искусству в мастерской, которой владели его дед и отец.

Изобразив архангела в профиль, да Винчи, стремясь выработать свой собственный, но уже узнаваемый стиль, следовал традиции портрета, в том числе скульптурного, которая была очень сильна в эпоху раннего Возрождения и опиралась на монеты и медали Древнего Рима.

На плитке размером 20 на 20 сантиметров да Винчи изобразил профиль архангела, сумев скрыть зашифрованную надпись под его нижней губой. Как пояснила графолог Ивана Бонфантино, текст ребуса говорит о том, что Леонардо дал архангелу свои черты. В развернутом виде подпись гласит "Я, Леонардо, родившийся в 52-м году, изобразил себя как архангела Гавриила в 1471 году". При этом мастер в едва видимом и зашифрованном фрагменте указал не только год своего рождения и создания картины, но и число самого архангела – 72.

Дмитрий Рыболовлев. Архивное фото
© РИА Новости
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"Прежде всего, это первая подписанная работа да Винчи, то есть мы можем датировать более ранним сроком остальные его произведения. И потом вполне возможно, он изобразил сам себя в образе архангела Гавриила со всем его значением как правой руки Господа", – заявила Бонфантино в беседе с РИА Новости.

Работы по установлению авторства плитки из глазурованной керамики заняли около трех лет, после того, как к Солари и Бонфантино обратились потомки одной из ветвей знатного Фениче ди Равелло, которые получили ее по завещанию еще в конце 19-го века. Как считается, семье ди Равелло за их службу ее подарила неаполитанская королева Иоанна Арагонская, которой в свою очередь Леонардо подарил дорогой своему сердцу произведение, возможно, в честь рождения сына.

Копия плитки будет выставлена в музее да Винчи в Риме вместе с машиной для производства этого вида изображения. Небольшой станок авторства самого Леонардо, как пояснил Солари, несколько веков вообще считался музыкальным инструментом.

Говоря о дальнейшей судьбе "Архангела Гавриила", эксперты дали понять, что владельцы произведения не будут возражать против продажи майолики итальянскому государству. Ориентировочная стоимость изображения на керамике пока не установлена, хотя эксперты уже называет его "бесценным".

"Мы надеемся, что она останется в Италии. Если государство готово ее приобрести, мы должны найти музей, где она будет выставляться… Мы не можем потерять ее так же, как потеряли Мону Лизу", — заявил Солари.

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