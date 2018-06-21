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Культура

Театральные премьеры июля: "Богема" в Большом и балет Парижской оперы

13:2521.06.2018
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкЗдание Государственного Академического Большого театра в Москве. Архивное фотоЗдание Государственного Академического Большого театра в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости, Наталия Курова. Июль — месяц исключительно "футбольный". Практически все театры, кроме нескольких самых крупных, уже уходят в отпуск или отправляются на гастроли, поэтому премьер будет мало. Тем не менее, московские театралы и гости столицы не останутся без интересных спектаклей и концертов.

Большой театр

Музыканты Большого симфонического оркестра. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Симфонический оркестр Большого театра бесплатно сыграет 24 июня в Москве
Большой театр завершает свой 242-й сезон премьерой оперы "Богема" Джакомо Пуччини (либретто Джузеппе Джакозы и Луиджи Иллики по роману Анри Мюрже "Сцены из жизни богемы").

Над спектаклем работает итальянская постановочная группа: дирижер-постановщик Даниэле Рустиони, режиссер Жан Ромэн Весперини, сценограф Бруно де Лавонер, художник по костюмам Седрик Тирадо. "Богема" — дерзкая и вызывающая, богема веселой нищеты – этот мир вернется на сцену Большого театра в новом прочтении молодой постановочной команды. Премьера намечена на 24 июля.

В июле Большой также представит капитальное возобновление балета "Дочь фараона" Цезаря Пуни. Спектакли пройдут 19 и 21 июля на исторической сцене Большого театра.

Мировая премьера балета "Дочь фараона" в постановке Пьера Лакотта прошла 5 мая 2000 года. В новом сезоне состоится возобновление балета. Автор хореографии и сценографии — Пьер Лакотт (по одноименному балету Мариуса Петипа). Дирижер – Павел Клиничев. Капитальное возобновление костюмов – Елена Зайцева, сценографии – Альона Пикалова.

"Мариинка"

Здание Мариинского театра. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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В Петербурге на сцене Мариинский-2 пройдет премьера оперы "Царская невеста"
На фестивале "Звезды белых ночей" в июле впервые выступит филиал Мариинского театра во Владикавказе – Национальный театр оперы и балета Республики Осетия–Алания представит две работы — премьеру балета "Портрет Дориана Грея" на музыку Альфреда Шнитке, Мурата Кабардокова и Абеля Коженевского и премьеру оперы Христофора Плиева "Коста".

Балет "Портрет Дориана Грея" поставлен в хореографии выпускника ГИТИСа Валерия Суанова. Фестивальная премьера состоится 10 июля в Концертном зале Мариинского театра.

Петербургская премьера оперы "Коста" состоится 11 июля на исторической сцене Мариинского театра. В спектакле заняты солисты оперы и хор филиала "Мариинки" во Владикавказе, а также ансамбль солистов Академии молодых оперных певцов театра. Инициатор постановок – народная артистка России Лариса Гергиева.

Второго июля в Концертном зале состоится сольный концерт Юлии Лежневой (сопрано) — первоклассной исполнительницы барочной музыки. За пульт Симфонического оркестра Мариинского театра встанет Михаил Антоненко. В программе – сочинения Моцарта.

Особое событие на фестивале "Звезды белых ночей" пройдет в начале июля – петербуржцы и гости северной столицы услышат великого Пласидо Доминго. Выдающийся певец исполнит партию Жоржа Жермона в опере Верди "Травиата", спектакль состоится 6 июля. А на следующий день Доминго встанет за дирижерский пульт симфонического оркестра Мариинского театра, который под его управлением исполнит фрагменты из опер Рихарда Вагнера "Валькирия". Для Пласидо Доминго этот вечер станет первым опытом исполнения музыки Вагнера с оркестром Мариинского театра.

Балет Парижской оперы в НОВАТе

Вид на Оперу Гарнье в Париже, Франция
© AFP 2018 / Nicolas Peschier
Артисты Парижской оперы выступят на "Летних балетных сезонах" в Москве
В программе гастролей знаменитого балетного коллектива Парижской оперы, которые пройдут на сцене Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ) 11 и 12 июля — четыре мини-спектакля. Это сочинения известных современных хореографов — Ханса ван Манена, Хофеша Шехтера, Сиди Ларби Шеркауи и Кристал Пайт.

Новосибирский зритель увидит балет Ханса ван Манена "Три гносианы", созданный на музыку Эрика Сати. Это одна из самых известных работ мастера, выпущенная впервые в 1982 году.

В программе также балет "Фавн" Сиди Ларби Шеркауи на музыку Клода Дебюсси и Нитина Соуни. Этот хореограф – мастер удивлять, он соединяет в своих балетах разные культуры, стили и направления. "Фавн" — размышление на тему балета "Послеполуденный отдых фавна".

Также будет представлен в рамках гастролей балет одного из самых ярких и талантливых авангардных хореографов Хофеша Шехтера – "Искусство не смотреть назад", очень искренняя и личная работа. Художник исследует противоречивую женскую сущность, привнося в балет собственные эмоции и переживания.

Еще одну работу хореографа Кристал Пайт "Канон. "Времена года" на музыку Макса Рихтера по мотивам Антонио Вивальди представит в Новосибирске балет Парижской Оперы. В 2017 году Пайт была награждена Призом Бенуа де ла Данс как лучший хореограф.

МХТ им. Чехова

Представление нового художественного руководителя Сергея Женовача труппе МХТ им. А. П. Чехова. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Новый худрук МХТ им. Чехова пообещал развивать художественные идеи театра
В художественном театре имени Чехова июль начнется с предпремьерных показов спектакля одного из лидеров современной режиссуры Юрия Бутусова. Он редко работает с современной драматургией, больше любит "беседовать" с Шекспиром, Чеховым, Брехтом, Булгаковым, на сцене МХТ им. Чехова он поставил "Гамлета" и "Иванова". Но на этот раз Бутусов обратился к современному автору – Асе Волошиной – ее пьесе "Человек из рыбы".

Действие пьесы происходит в наши дни в квартире на Караванной. Такая топография не случайна: о снеге на Караванной мечтают в изгнании герои булгаковского "Бега". По мнению драматурга, "булгаковский снег на Караванной – великая метафора любви к Родине, от которой уже, может быть, ничего не осталось, кроме этой нашей любви".

"Моя мечта, чтоб на могиле текста выросло дерево. И театр Бутусова — это именно тот тип театра, который не занимается воплощением, а растит из пьесы что-то принципиально иное… С огромной любовью к автору. Но и с огромной свободой. Если вдруг все сложится и такое действительно произойдет с моей пьесой, то это будет невероятное профессиональное счастье", — сказала Волошина накануне предпремьерных показов.

Вместе с режиссером над постановкой работали автор сценографии Николай Симонов и художник по костюмам Юлия Ветрова.

Официальная премьера состоится в новом сезоне, а предпремьерные показы пройдут 7 и 8 июля.

Московская консерватория

Концерт в Большом зале Московской консерватории. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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В Московской консерватории пройдет концерт памяти Геннадия Рождественского
Начнется июль концертом-приношением великому музыканту, блистательному маэстро, профессору Московской консерватории, народному артисту СССР Геннадию Рождественскому, огромная часть жизни которого была связана с консерваторией. Здесь он учился, а затем преподавал, возглавлял кафедру оперно-симфонического дирижирования.

В программе концерта-памяти, который состоится 3 июля в Большом зале Московской консерватории, будет звучать музыка любимых композиторов Рождественского – Сергея Прокофьева и Дмитрия Шостаковича.

В этот вечер будет исполнена Симфония №2 Прокофьева Азимом Каримовым – последним выпускником Рождественского.

"Исполнение симфонии №2 Прокофьева – идея Геннадия Николаевича, его последнее пожелание оркестру и своему талантливому ученику Азиму Каримову", — сказал художественный руководитель Концертного симфонического оркестра Московской консерватории Анатолий Левин.

В концерте прозвучит Симфония №15 Шостаковича в исполнении Концертного симфонического оркестра МГК, который был создан Рождественским и неоднократно играл под его управлением. За дирижерским пультом в этот вечер — Анатолий Левин.

"Шостакович, как и Прокофьев – любимый композитор Геннадия Николаевича, а его 15-ая симфония как нельзя лучше отвечает чувствам, которые в эти дни испытываю я, музыканты оркестра, да и все, кому дорого имя Геннадия Рождественского", — сказал Левин. "Это был гениальный человек, фантастический музыкант, несравненный эрудит, человек потрясающего обаяния, остроумия. Он был при этом великий труженик. Его уход – большая потеря. Сейчас говорят: "… ушла эпоха…" — это верно, но только со временем можно будет понять все величие этого человека и музыканта", — добавил он.

В конце июня, 27 числа, в Большом зале Московской консерватории стартует фестиваль симфонических и духовых оркестров с поэтическим названием "Летний вальс".

В четырех концертах фестиваля примут участие разнообразные оркестровые коллективы из Москвы и регионов.

Концерт в Большом зале Московской консерватории. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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В Московской консерватории стартует фестиваль "Рожденные Россией"
В их числе один из самых известных военных оркестров мира, созданный в 1927 году, — Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ (дирижер Сергей Дурыгин). С оркестром выступали Козловский, Архипова, Образцова, Ойстрах, Гиллес, Каррерас. Оркестром создана золотая антология русской военной музыки.

Также выступит Симфонический оркестр Министерства Обороны РФ (дирижер Константин Петрович), Тульский филармонический симфонический оркестр (дирижер Владислав Лаврик), Центральный концертный образцовый оркестр им. Римского-Корсакова ВМФ России (дирижер Алексей Карабанов) — официальная музыкальная визитная карточка Российского Флота, его гордость и достояние. Оркестр с 1994 года носит имя великого русского композитора Николая Андреевича Римского-Корсакова – первого инспектора военно-морских оркестров России. Основа репертуара коллектива – русская и мировая классика, современная музыка, бесценный фонд русских и советских песен о море и ВМФ России.

В рамках фестиваля "Летний вальс", который продлится до 5 июля, прозвучат старинные марши и вальсы, произведения Россини, Гуно, Штрауса, Чайковского, Глинки, Шостаковича.

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Бразилия
-
Коста-Рика
Чемпионат мира по футболу 2018
21 июня 15:00
-
Дания
-
Австралия
21 июня 18:00
-
Франция
-
Перу
21 июня 21:00
-
Аргентина
-
Хорватия
22 июня 15:00
-
Бразилия
-
Коста-Рика
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