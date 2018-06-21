Российский фильм "Аритмия" включен в программу кинофестиваля в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 21 июн — РИА Новости, Александр Шишло. Российский фильм "Аритмия" режиссера Бориса Хлебникова включен в конкурсную программу 3-го Брюссельского международного кинофестиваля BRIFF, сообщили РИА Новости в оргкомитете смотра.

"Аритмия" будет демонстрироваться в рамках международного киносостязания, для которого отобраны еще 11 фильмов, снятых режиссерами из Франции, Мексики, США, Болгарии, Италии, Бразилии, Ирана, Китая и Дании.

Программа брюссельского кинофестиваля, который стартовал в среду и завершится 30 июня, включает также два других конкурса: европейский и национальный.

В качестве почетного гостя на BRIFF приглашен известный французский актер Жерар Депардье.

"Аритмия", рассказывающая о буднях врача скорой помощи, участвовала в основной конкурсной программе кинофестиваля "Кинотавр" 2017 года, где получила Гран-при, приз за лучшую мужскую роль (Александр Яценко) и приз зрительских симпатий. В широкий российский прокат картина вышла 12 октября 2017 года.