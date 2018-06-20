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Культура

На ВДНХ при участии "Россия сегодня" показали историю павильона "Космос"

14:0120.06.2018
(обновлено: 14:05 20.06.2018)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкПосетитель на выставке Между небом и землей на ВДНХ в Москве. 20 июня 2018Посетитель на выставке Между небом и землей на ВДНХ в Москве. 20 июня 2018
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Выставка "Павильон "Космос": между небом и землей", посвященная истории и архитектуре одного из самых известных павильонов ВДНХ, открылась в среду, сообщает пресс-служба ВДНХ. Документальная выставка рассказывает о проектировании и строительстве павильона, его экспозициях разных времен, а также о комплексной научной реставрации, которая завершилась в этом году.

центр космос
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Как мы построили «Космос»
Несколько сотен уникальных фотографий, рисунков, чертежей, многие из которых будут показаны публике впервые, познакомят гостей центра "Космонавтика и авиация" с богатой историей легендарного здания: начиная с 1939 года и по сегодняшний день. Материалы для выставки были собраны из государственных и частных коллекций, архива и библиотеки ВДНХ. Около полусотни редких фотографий, иллюстрирующих жизнь павильона в разные исторические периоды, были предоставлены крупнейшим архивом МИА "Россия сегодня". Медиагруппа выступает генеральным информационным партнером выставки и Центра.

Глава фотослужбы МИА "Россия сегодня" Александр Штоль: "Для экспозиции об истории павильона "Космос" медиагруппа "Россия сегодня" отобрала лучшие кадры из своего крупнейшего в стране фотобанка. В нескольких десятках снимков  - вся история этого знакового для отечественной космонавтики здания. В них — человеческий подвиг и мощь пилотируемых станций, динамика и ритм космических побед России. Среди легендарных авторов выставки — патриархи советской фотографии, в разные годы работавшие в Совинформбюро и АПН, предшественниках медиагруппы. Среди них — хроникер Звездного городка Александр Моклецов, фронтовые фотографы Евгений Халдей и Леон Дубильт. На выставке можно увидеть и работы Анатолия Гаранина — знаменитого фотографа журнала "Советский союз", "летописца и бытописца большой страны", архив которого является частью фотобанка агентства".

© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкПосетители на выставке "Между небом и землей" на ВДНХ в Москве
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Посетители на выставке "Между небом и землей" на ВДНХ в Москве

Экспозиция представит посетителям малоизвестные факты, связанные с проектированием и строительством павильона, а также трансформацию назначения самого павильона и его экспозиций в разные периоды истории страны. Выставка раскроет богатое архитектурное, инженерное и художественное наполнение здания, поможет гостям ВДНХ расшифровать многослойный культурный контекст павильона, расскажет о личностях и судьбах архитекторов и художников, принимавших участие в его создании, дополняется в сообщении.

"Это необычная выставка. Она посвящена одному, единственному в своем роде зданию. Каждый рисунок, фотография или текстовый фрагмент на этой выставке рассказывают свою особую историю. Мы глубоко копали и собрали все, что можно, по теме, поэтому на выставке появляется и Челябинский тракторный завод, и Гагарин Party, и Хрущев — это все ниточки, которые завязаны вокруг одного здания. Очень много уникальных снимков из 60-70-х годов, про Гагарина, Хрущева и другие сюжеты, связанные с этим историческим периодом, мы взяли в архиве МИА "Россия сегодня", — рассказал на открытии куратор выставки, исследователь и историк ВДНХ Павел Нефедов.

Образцы космических скафандров в павильоне Космос центра Космонавтика и авиация на ВДНХ.
© РИА Новости / Илья Питалев
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Роскосмос провел конференцию в открывшемся центре "Космонавтика и авиация"
Павильон открылся в 1939 году под названием "Механизация и электрификация сельского хозяйства" и первоначально представлял собой эллинг, в котором демонстрировались тракторы и другая сельскохозяйственная техника. К послевоенному открытию ВСХВ в 1954 году он был реконструирован и приобрел современный вид. Экспозиция постепенно расширялась и получала все более заметный промышленный уклон.

С 1967 года в стенах павильона и на прилегающей к нему территории одновременно размещались две экспозиции — "Машиностроение" и "Космос". После 1991 года космические корабли из павильона исчезли, здесь проводили дискотеки, торговали саженцами, семенами и подержанными автомобилями. Космическая экспозиция вернулась сюда весной 2018 года после завершения научной реставрации здания, уточнили на ВДНХ.

© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкПосетители на выставке "Между небом и землей" на ВДНХ в Москве. 20 июня 2018
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Посетители на выставке "Между небом и землей" на ВДНХ в Москве. 20 июня 2018

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером центра "Космонавтика и авиация". "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.

 

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