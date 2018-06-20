Церемония прощания с Евгением Вахтанговым пройдет в Москве 22 июня

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Церемония прощания с живописцем, академиком Российской академии художеств Евгением Вахтанговым, внуком основателя Вахтанговского театра, состоится 22 июня в церкви Успения Пресвятой Богородицы, сообщили в пресс-службе театра.

Евгений Вахтангов скончался 19 июня после продолжительной болезни.

"Церемония прощания с Евгением Сергеевичем Вахтанговым пройдет в пятницу. Начало в 12.00 часов дня в церкви Успения Пресвятой Богородицы по адресу: Большой Власьевский переулок, дом 2/2", — сказал представитель пресс-службы.

Как сообщил РИА Новости директор Вахтанговского театра Кирилл Крок, после церемонии прощания состоится кремация, урна с прахом будет захоронена в могиле Евгения Богратионовича Вахтангова на Новодевичьем кладбище.

Вахтангов — выпускник Московского художественного института имени Сурикова, работал в жанре портрета, натюрморта, пейзажа, в последнее время занимался абстрактным пуантилизмом. Его работы вошли в собрание Третьяковской галереи, Русского музея в Санкт-Петербурге, частных коллекций в России, Франции, США, Германии, Швеции и других стран.