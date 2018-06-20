Московский театр "ШДИ" завершает сезон спектаклем "Безымянная звезда"

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Режиссер Александр Огарев выпускает вторую премьеру подряд в московском театре "Школа драматического искусства" ("ШДИ"), где возглавляет свою художественную лабораторию, спектакль "Безымянная звезда" завершит текущий театральный сезон в "ШДИ", сообщает пресс-служба театра.

Только что Огарев представил современную версию "Дачников" Максима Горького, и под конец сезона он выпускает спектакль по знаменитой пьесе румынского автора Михая Себастиана "Безымянная звезда" в соавторстве с известным художником Виктором Шилькротом, добавили в пресс-службе.

Премьера состоится 20 и 22 июня в трехъярусном "Глобусе", созданном по образцу шекспировского The Globe, уточнили в театре.

Пьеса написана в 1942 году Иосифом Гехтером, носившим желтую звезду и жившим в гетто.

"Сам автор – удивительный человек, еврей, который сумел выжить и после всего пережитого им ужаса написал такую светлую вещь", — сказал РИА Новости Огарев.

Сюжет пьесы, которую многие знают по фильму Михаила Козакова, конечно, остался, но в спектакле, по словам режиссера, он старался подчеркнуть особый романтизм вещи.

В этой пьесе создатели спектакля увидели грустную сказку для взрослых о вспыхнувшей любви и о ее невозможности. Притчу о посвященных людях, наделенных знанием о неочевидных вещах. В этот круг посвященных попадает главная героиня – Мона. Это приносит ей влюбленность и последующий трагический выбор.