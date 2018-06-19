Звезда "Игры Престолов" попрощалась с сериалом

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Британская актриса Эмилия Кларк сообщила в инстаграме о завершении съемок в "Игре Престолов".

Актриса рассказала, что в последний раз посетила одну из локаций, где проходила работа над картиной.

"Высадилась с лодки на остров, чтобы попрощаться с землей, которая была моим домом почти десятилетие. Это было путешествие с "Игрой престолов". Спасибо за ту жизнь, о которой я и мечтать бы не могла", — написала Кларк.

Снятый по книжной саге "Песнь льда и пламени" сериал "Игра престолов" обрел популярность благодаря неожиданным поворотам сюжета, включая гибель главных героев. Картину снимают с 2011 года, премьера заключительного сезона намечена на весну-лето 2019 года. В настоящий момент на счету "Игры престолов" 38 престижных премий "Эмми".