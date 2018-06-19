Кобзона выписали из больницы

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Певец, зампредседателя комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон находится дома, он чувствует себя нормально, сообщила РИА Новости сестра артиста Гелена.

"Иосиф дома, все нормально. Ничего страшного не было, просто вирусная инфекция", — сказала она.

Ранее в СМИ сообщалось, что 80-летний Кобзон был госпитализирован. По данным РБК, речь идет о плановом обследовании. Сам он комментировать эти сообщения не стал, а его помощница Варвара Виноградова сообщила РИА Новости, что депутат может быть выписан во вторник.