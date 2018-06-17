Мариинский театр может привезти оперу в Саудовскую Аравию

ДАХРАН (Саудовская Аравия), 17 июн — РИА Новости. Мариинский театр хотел бы развивать сотрудничество с Саудовской Аравией и может в будущем привезти оперные постановки в эту страну, рассказал художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев.
Концерт стал первым примером сотрудничества в сфере культуры между РФПИ и Saudi Aramco через Центр мировой культуры имени короля Абдул-Азиза ("Итра", в переводе с арабского — "богатый знаниями").
Гергиев после концерта отметил, что Мариинка может в будущем сотрудничать с "Итрой" более тесно.
"Мы договорились здесь с художественным руководителем, будем продолжать сотрудничать", — добавил Гергиев. "Здесь несколько министров было, я с ними познакомился. С кем-то я виделся в Давосе, с кем-то в Москве. Так что, я думаю, у нас есть перспективы", — продолжил он.
Гергиев отметил, что доволен реакцией местной публики на выступление оркестра. "Это был хороший опыт. Думаю, и опера здесь может хорошо пойти", — сказал он.