В Москве простились со Станиславом Говорухиным

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Прощание с режиссером Станиславом Говорухиным завершилось в субботу в Преображенской церкви храма Христа Спасителя, передает корреспондент РИА Новости.

Проститься с режиссером пришел президент РФ Владимир Путин, он выразил соболезнования вдове Говорухина, поговорив с ней несколько минут. С режиссером также простились спикер Госдумы Вячеслав Володин, мэр Москвы Сергей Собянин, политики Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский, глава концерна "Мосфильм" Карен Шахназаров, актеры Сергей Гармаш, Леонид Ярмольник, Людмила Максакова, Алексей Панин, кутюрье Валентин Юдашкин и многие другие.

"Говорухин был в первую очередь художником. Я никогда у него не снимался и очень завидовал тем актерам, кто снимался у Говорухина. Если спросить на улице роль Высоцкого, назовут "Место встречи изменить нельзя". У него было замечательное качество, если к нему обращались, он во все вмешивался и на все находил время. Говорухин имел невероятный вес и народный авторитет. Замены ему нет и быть не может, а то, что незаменимых нет, — это глупость", — сказал Ярмольник журналистам у входа в храм.

Юдашкин отметил, что Говорухин был эпохой в кино и общественным деятелем со своей честной позицией, которой он никогда не изменял. Режиссер Сергей Соловьев, у которого в фильме "Асса" Говорухин сыграл Крымова, заявил, что "Говорухин был свой среди своих", и в эту фразу укладывается все о нем.

"Его все очень любили и уважали за его умение быть честным, справедливым и открытым, что его отличало от всех. Я поразился, когда он мне сказал, что каждый день учит одно стихотворение для тренировки памяти. Я попробовал — и у меня не получилось. Не знаю, как будет без него", — добавил режиссер Алексей Учитель.

После церемонии прощания прошло отпевание режиссера. Говорухина похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с актерами Олегом Табаковым и Леонидом Броневым, сообщил РИА Новости знакомый режиссера.