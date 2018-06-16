МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Знаменитый дирижер Геннадий Рождественский скончался в возрасте 87 лет. Об этом сообщается на сайте Московской консерватории.

Информация о месте и времени прощания появится позже.

Геннадий Рождественский родился 4 мая 1931 года в семье дирижера Николая Аносова и певицы Натальи Рождественской. Он окончил Московскую консерваторию в 1954 году, однако дебют в качестве дирижера состоялся на несколько лет раньше. В 1951 году в Большом театре под его управлением был исполнен балет "Спящая красавица".

В разные годы Рождественский руководил оркестрами Большого театра, Камерного музыкального театра, Центрального телевидения и всесоюзного радио, Британской вещательной корпорации, а также Венским симфоническим оркестром и Королевским Стокгольмским филармоническим оркестром.

С 1974 года преподавал на кафедре оперно-симфонического дирижирования Московской консерватории, а в 2001 году стал ее заведующим. Среди его учеников — Владимир Понькин, Валерий Полянский, Валентин Кожин и другие известные дирижеры.

Он также написал несколько музыкальных сочинений, среди которых наиболее известна оратория "Заповедное слово русскому народу".

У Рождественского было много званий и наград, среди которых орден "За заслуги перед Отечеством" I, II, III и IV степени, орден Трудового Красного Знамени, орден "Кирилл и Мефодий", орден Восходящего солнца 3-го класса. Музыкант — герой Социалистического труда, народный артист СССР, почетный член Шведской королевской музыкальной академии и Английской королевской академии музыки.