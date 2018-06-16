Путин попрощался со Станиславом Говорухиным

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Президент Владимир Путин приехал в Преображенскую церковь храма Христа Спасителя проститься с режиссером Станиславом Говорухиным.

Глава государства возложил бордовые розы к гробу, а затем подошел к вдове Говорухина, чтобы лично выразить соболезнования.

После церемонии прощания глава государства поделился с журналистами своими воспоминаниями о Говорухине, "которого знают и любят миллионы наших граждан".

Кортеж Путина промчался в сторону ХХС, где сегодня прощание с режиссёром Говорухиным pic.twitter.com/Uz7Ura5Zph — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 16 июня 2018 г.

"Мы, рядовые зрители, к коим себя отношу и я, и сейчас хотел бы сказать от их имени, когда мы смотрим на экран, мы видим игру любимых актеров, нас увлекает сюжет, и, как правило, мы не вспоминаем о человеке, который стоит за кадром и которого не видно, но который все это сделал. А именно он, режиссер, как дирижер большого симфонического оркестра, выбирает само произведение, отбирает исполнителей, прежде всего солистов, он заставляет звучать инструменты и делать выразительную паузу", — сказал президент. По его мнению, Говорухин умел это делать гениально и был настоящим большим художником.

Путин добавил, что близко познакомился с режиссером в конце 2011 года, когда тот возглавил его предвыборный штаб, а затем стал сопредседателем Общероссийского народного фронта. Глава государства напомнил известные строки: "Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан" — по его мнению, эти слова в полной мере относятся к Говорухину.

Путин отметил, что для него было большой честью познакомиться и общаться с Говорухиным, была важна его моральная поддержка.

"Он еще раз напомнил мне о том, что у нас в стране много настоящих патриотов, граждан, людей со своей собственной, твердой позицией, которые способны ее отстаивать, не руководствуясь конъюнктурными соображениями, а исходя из интересов страны, так, как они это понимают", — сказал президент.

По его словам, Говорухин был человеком избранным, "на нем была и с ним всегда останется, уже в другой жизни, за облаками, печать Господня". "Его звезда будет ярко светить на небесах, и миллионы людей будут помнить о нем. И в моем сердце он останется навсегда", — заключил глава государства, еще раз принеся соболезнования родным и близким, друзьям, коллегам и ученикам режиссера.

Станислав Говорухин умер 14 июня на 83-м году жизни после продолжительной болезни. Его похоронят на Новодевичьем кладбище.

Проститься с режиссером пришли глава "Мосфильма" Карен Шахназаров, министр культуры Владимир Мединский, композитор Игорь Крутой, музыкант Александр Розенбаум, депутаты Госдумы, в том числе Елена Драпеко.

Станислав Говорухин был не только режиссером, но и актером и сценаристом. Как режиссер он снял более 20 лент, в том числе такие культовые фильмы, как "Вертикаль", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок", сериал "Место встречи изменить нельзя". Как актер он сыграл в картинах "Асса" (Крымов), "Анкор, еще анкор!" (Комдив), "Любовь-морковь 3" (генерал), "Женская логика" (Стрельцов) и многих других. Среди его сценарных работ — фильм "Пираты ХХ века", кроме того, он написал несколько книг.



