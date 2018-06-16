Путин попрощался со Станиславом Говорухиным

09:5816.06.2018
(обновлено: 11:26 16.06.2018)
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Президент Владимир Путин приехал в Преображенскую церковь храма Христа Спасителя проститься с режиссером Станиславом Говорухиным.
Глава государства возложил бордовые розы к гробу, а затем подошел к вдове Говорухина, чтобы лично выразить соболезнования.
После церемонии прощания глава государства поделился с журналистами своими воспоминаниями о Говорухине, "которого знают и любят миллионы наших граждан".
"Мы, рядовые зрители, к коим себя отношу и я, и сейчас хотел бы сказать от их имени, когда мы смотрим на экран, мы видим игру любимых актеров, нас увлекает сюжет, и, как правило, мы не вспоминаем о человеке, который стоит за кадром и которого не видно, но который все это сделал. А именно он, режиссер, как дирижер большого симфонического оркестра, выбирает само произведение, отбирает исполнителей, прежде всего солистов, он заставляет звучать инструменты и делать выразительную паузу", — сказал президент. По его мнению, Говорухин умел это делать гениально и был настоящим большим художником.
Путин добавил, что близко познакомился с режиссером в конце 2011 года, когда тот возглавил его предвыборный штаб, а затем стал сопредседателем Общероссийского народного фронта. Глава государства напомнил известные строки: "Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан" — по его мнению, эти слова в полной мере относятся к Говорухину.
Путин отметил, что для него было большой честью познакомиться и общаться с Говорухиным, была важна его моральная поддержка.
"Он еще раз напомнил мне о том, что у нас в стране много настоящих патриотов, граждан, людей со своей собственной, твердой позицией, которые способны ее отстаивать, не руководствуясь конъюнктурными соображениями, а исходя из интересов страны, так, как они это понимают", — сказал президент.
Станислав Говорухин родился в 1936 году в городе Березники Пермской области. Его мать, работавшая портнихой, растила двоих детей одна. Отец Станислава, донской казак, был репрессирован и в 1938 году умер в Сибири. Прежде чем пойти по стезе киноискусства, Говорухин окончил геологический факультет Казанского университета.
В течение трех лет Говорухин работал редактором, ассистентом режиссера на Казанской студии телевидения, а в 1966 году с отличием окончил ВГИК. Его дипломной работой был фильм "Вертикаль". После этого он стал режиссером Одесской студии художественных фильмов. Там же, в Одессе, в 1988 году Говорухин организовал первый международный фестиваль жанрового кино "Золотой Дюк".
В конце 1980-х — начале 1990-х годов режиссер перешел на "Мосфильм". В рамках киноконцерна он создал собственную киностудию "Вертикаль".
Режиссер снял более 20 фильмов, самые известные среди них — "Место встречи изменить нельзя", "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна", "В поисках капитана Гранта", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок", "Благословите женщину" и "Не хлебом единым".
Говорухин написал сценарии к фильмам "Белый взрыв", "Вторжение", "Пираты ХХ века", "Тайны мадам Вонг", "Русский бунт", "Подмосковные вечера", "Черная вуаль", а также ко многим своим фильмам.
Последняя картина Говорухина "Конец прекрасной эпохи", снятая по повести Сергея Довлатова "Компромисс", была удостоена премии "Золотой орел" за лучшую режиссуру.
Начиная с 1993 года Говорухин избирался депутатом Государственной думы. В 2005 году режиссер вступил в партию "Единая Россия", а в декабре 2011 года возглавил предвыборный штаб Владимира Путина. В Госдуме VII созыва Станислав Говорухин возглавлял комитет по культуре.
В качестве актера Говорухин снялся в 25 картинах. Главные роли он сыграл в лентах "Среди серых камней" Киры Муратовой, "Асса" Сергея Соловьева, "Ка-ка-ду" Сергея Гурзо, в сериале "Женская логика". Он также снимался в фильмах "Сукины дети" Леонида Филатова, "Анкор, еще анкор!" Петра Тодоровского, "Радости и печали маленького лорда" Ивана Попова, "9 рота" Федора Бондарчука, в своих кинолентах "Благословите женщину", "Не хлебом единым", "Пассажирка" и других.
В 2006 году Говорухин был удостоен звания народного артиста России. Среди его кинонаград — премии "Ника" и "Золотой витязь", а также награды "Кинотавра", фестивалей "Окно в Европу" и МКФ в Монреале. В 2015 году режиссер награжден премией "Золотой орел" за вклад в развитие российского кинематографа.
Станислав Говорухин в фильме "9 рота".
Станислав Говорухин в фильме "Радости и печали маленького лорда".
Станислав Говорухин в роли комдива в фильме "Анкор, еще анкор!".
Кадр из фильма "Благословите женщину".
Станислав Говорухин играет Зосима Петровича в ленте "Орел и решка" Георгия Данелии.
Режиссер снимал и документальные фильмы, а также поставил два спектакля. Один, "Контрольный выстрел" по повести Юрия Полякова, во МХАТе имени М. Горького, а другой, "Па-де-де" по пьесе Татьяны Москвиной, в театре "Школа современной пьесы". Кроме того, Говорухин выступал как публицист. Он автор книг "Великая криминальная революция", "Страна воров", "Неизвестное об известных".
По его словам, Говорухин был человеком избранным, "на нем была и с ним всегда останется, уже в другой жизни, за облаками, печать Господня". "Его звезда будет ярко светить на небесах, и миллионы людей будут помнить о нем. И в моем сердце он останется навсегда", — заключил глава государства, еще раз принеся соболезнования родным и близким, друзьям, коллегам и ученикам режиссера.
Станислав Говорухин умер 14 июня на 83-м году жизни после продолжительной болезни. Его похоронят на Новодевичьем кладбище.
Проститься с режиссером пришли глава "Мосфильма" Карен Шахназаров, министр культуры Владимир Мединский, композитор Игорь Крутой, музыкант Александр Розенбаум, депутаты Госдумы, в том числе Елена Драпеко.
Станислав Говорухин был не только режиссером, но и актером и сценаристом. Как режиссер он снял более 20 лент, в том числе такие культовые фильмы, как "Вертикаль", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок", сериал "Место встречи изменить нельзя". Как актер он сыграл в картинах "Асса" (Крымов), "Анкор, еще анкор!" (Комдив), "Любовь-морковь 3" (генерал), "Женская логика" (Стрельцов) и многих других. Среди его сценарных работ — фильм "Пираты ХХ века", кроме того, он написал несколько книг.