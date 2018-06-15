Умер один из старейших археологов Василий Любин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — РИА Новости. Российский археолог Василий Любин скончался на 101-м году жизни, сообщили РИА Новости в Институте истории материальной культуры РАН.

Василий Любин родился 13 января 1918 года. В 1941 году, после окончания Одесского государственного университета и зенитно-артиллерийского училища, ушел на фронт. Демобилизовался в 1946 году в звании капитана. В первую археологическую экспедицию отправился после войны — в 1949-м.

Любин прославился открытиями в Армении, Южной Осетии и Абхазии — при его участии исследованы древнейшие памятники кавказского региона. Например, в 1955 году он открыл пещеры Кударо в Южной Осетии. Археологи обнаружили там в общей сложности более семи тысяч находок, многие из которых впоследствии стали экспонатами Государственного Эрмитажа. Кроме того, Любин изучал памятники в Туркмении и Африке (Кот д'Ивуаре), Каповой пещере на Урале. Он автор около 300 научных публикаций по палеолиту Кавказа, Средней Азии и Африки.