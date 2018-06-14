Прощание со Станиславом Говорухиным состоится в субботу 16 июня

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Прощание с режиссером, сценаристом и актером Станиславом Говорухиным состоится в субботу, 16 июня, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Говорухин скончался на 83-м году жизни после продолжительной болезни. О кончине режиссера, который возглавлял думский комитет по культуре, сообщил на пленарном заседании спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Парламентарии почтили память режиссера минутой молчания.

"Кто хочет проститься с Говорухиным, могут это сделать в субботу с девяти часов. Более подробную информацию мы в течение сегодняшнего дня доведем до фракций", — сказал Володин.

Станислав Говорухин снял такие фильмы, как "Вертикаль", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок", "Благословите женщину", Weekend, "Конец прекрасной эпохи". Как актер он сыграл в картинах "Асса" (Крымов), "Анкор, еще анкор!" (Комдив), "Любовь-морковь 3" (генерал), "Женская логика" (Стрельцов) и многих других. Он также написал множество сценариев, в том числе к фильму "Пираты ХХ века", и несколько книг. Был депутатом Госдумы с 1996 года.