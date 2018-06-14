Умер Станислав Говорухин

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. В Подмосковье на 83-м году жизни скончался режиссер Станислав Говорухин. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании нижней палаты парламента.

"Я хочу вас проинформировать о том, что в 10:37 в санатории "Барвиха" после тяжелой и продолжительной болезни скончался, ушел из жизни наш коллега Станислав Сергеевич Говорухин. Он боролся до конца с болезнью, но она его победила", — сказал Володин.

Депутаты почтили память Говорухина минутой молчания.

Свои соболезнования в связи со смертью режиссера выразил Владимир Путин. По словам президента, Говорухин был гениальным режиссером и уважаемым общественным деятелем, имевшим свою точку зрения на происходящее в стране.

Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путина и Говорухина "объединяли очень честные дружеские отношения".

Утрата человека-легенды

Память режиссера почтили его коллеги и российские политики. Так, сенатор Алексей Пушков в своем блоге в Twitter написал, что кончину Говорухина будет очень трудно принять.

"Казалось, он всегда будет среди нас — со своей неизменной трубкой, со своим спокойным, пристальным, вдумчивым взглядом", — отметил он.

В свою очередь, депутат Александр Шолохов назвал Говорухина человеком, мнение которого было чрезвычайно важным для коллег.

"Естественно, это огромная утрата, утрата человека творческого, человека-легенды в советском и в российском кинематографе. Помимо этого, это потеря учителя, потеря человека, который мог очень здорово подсказать и в личных жизненных ситуациях, и на политических перепутьях", — сказал Шолохов.

Он также подчеркнул, что Говорухин всегда имел свое мнение и никогда не терял своего лица, а его мнение всегда подкреплялось практически безусловным авторитетом.

Как отметил актер Дмитрий Астрахан, фильмы Говорухина являются украшением отечественного кинематографа.

"Он прекрасный режиссер, который вошел в историю советского и российского кино. <…> У меня был счастливый период, я снимался в его картине "Конец прекрасной эпохи" про Довлатова, с ним было очень приятно работать. Он был человеком доброжелательным, творческим, живым, несмотря на все свои регалии и статус. Он был очень жизнелюбивый и открытый, душевный", — сказал Астрахан.

По его словам, на съемочной площадке режиссера всегда царила демократичная обстановка. Актер отметил, что Говорухин еще много мог бы сделать, хотя ему удалось реализоваться творчески и войти в истории российского кинематографа.

Режиссер Сергей Мокрицкий поделился воспоминаниями о Говорухине в эфире радио Sputnik.

"Для меня он (Станислав Говорухин) был человеком, который помогал другим людям", — заявил Мокрицкий.

По его словам, всегда можно было надеяться на то, что Говорухин выслушает и поможет.

Память о режиссере

Память о режиссере Станиславе Говорухине могут увековечить в Москве, сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы Евгений Герасимов. Он предложил увековечить память в столице или в Одессе, где родился режиссер.

"Я думаю, что одесситы захотят в память о нем что-то оставить в своем потрясающем городе", — сказал Герасимов.

По его словам, смерть Говорухина — "огромная горечь и утрата".

"Очень тонко ценящий правду и справедливость, скромный, не выпячивающий себя, а делающий любимое дело. Очень к себе относящийся строго, иногда даже с иронией ко всему, что он делал, но делал все от души, а главное — он был замечательный человек в общении. Счастливые те люди, которые имели возможность с ним общаться и называть себя другом или близким человеком. Для меня он как раз был таковым. Он много сделал и для кино, и для жизни", — отметил депутат.

О Говорухине

Станислав Говорухин снял такие фильмы, как "Место встречи изменить нельзя", "Ворошиловский стрелок" и "Вертикаль". Кроме того, артист активно участвует в политической жизни.

С 1993 года Говорухин — действующий депутат Государственной думы.

В 2000 году режиссер баллотировался на пост президента России, спустя пять лет после этого вступил в партию "Единая Россия". В 2011 году на предвыборном съезде "Единой России" Говорухин первым предложил новое выдвижение кандидатуры Владимира Путина в президенты. Был главой предвыборного штаба Путина на выборах 2012 года.

В 2013 году Говорухин стал сопредседателем Центрального штаба Общероссийского народного фронта на пятилетний срок.