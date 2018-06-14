Мокрицкий: Говорухин был человеком, который помогал другим

На 83-м году жизни скончался народный артист Российской Федерации, сценарист, режиссер Станислав Говорухин. В эфире радио Sputnik режиссер Сергей Мокрицкий поделился воспоминаниями о нем.

Скончался режиссер Станислав Говорухин, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании в четверг.

"Я хочу вас проинформировать о том, что в 10:37 в санатории "Барвиха" после тяжелой и продолжительной болезни скончался, ушел из жизни наш коллега Станислав Сергеевич Говорухин. Он боролся до конца с болезнью, но она его победила", – сказал политик.

Парламентарии почтили память Говорухина минутой молчания.

© «Мосфильм», Киностудия «Ритм», Диалог интернейшнл, Роскомкино, 1995 Станислав Говорухин в фильме "Орел и решка"(1995)

Накануне некоторые СМИ распространили информацию о смерти режиссера, однако пресс-секретарь Говорухина опровергла эту информацию. При этом она отказалась комментировать состояние его здоровья. Первый зампредседателя комитета Елена Драпеко сообщала в среду, что артист находится в санатории "Барвиха".

Станислав Говорухин – народный артист Российской Федерации, сценарист, режиссер фильмов "Вертикаль", "Место встречи изменить нельзя", "Пираты XX века", "В поисках капитана Гранта", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок", "Благословите женщину" и многих других. Принимал активное участие в политической жизни, будучи членом партии "Единая Россия". В 2000 году был кандидатом в президенты РФ. Говорухину было 82 года.

Режиссер Сергей Мокрицкий в эфире радио Sputnik поделился воспоминаниями о Станиславе Говорухине.

"Для меня он (Станислав Говорухин) был человеком, который помогал другим людям. Он, например, поддержал меня, когда пришел на премьеру "Битвы за Севастополь". Он для меня еще был близок тем, что я начинал после ВГИКа сразу работать на Одесской киностудии, и студия была буквально пропитана любовью к нему, люди, которые работали с ним, часто вспоминали его… Профессионалов, может быть, и много, но людей такого калибра по человеческим качествам становится все меньше и меньше. И это прискорбно. Всегда можно было прийти, всегда можно было надеяться на то, что он выслушает и поможет. Ужасно, что его больше нет", – сказал Сергей Мокрицкий.