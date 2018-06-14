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Мокрицкий: Говорухин был человеком, который помогал другим

11:5714.06.2018
(обновлено: 12:34 14.06.2018)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкСтанислав ГоворухинСтанислав Говорухин
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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На 83-м году жизни скончался народный артист Российской Федерации, сценарист, режиссер Станислав Говорухин. В эфире радио Sputnik режиссер Сергей Мокрицкий поделился воспоминаниями о нем.

Скончался режиссер Станислав Говорухин, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании в четверг.

"Я хочу вас проинформировать о том, что в 10:37 в санатории "Барвиха" после тяжелой и продолжительной болезни скончался, ушел из жизни наш коллега Станислав Сергеевич Говорухин. Он боролся до конца с болезнью, но она его победила", – сказал политик.

Парламентарии почтили память Говорухина минутой молчания.

© «Мосфильм», Киностудия «Ритм», Диалог интернейшнл, Роскомкино, 1995
Станислав Говорухин в фильме "Орел и решка"(1995)
Накануне некоторые СМИ распространили информацию о смерти режиссера, однако пресс-секретарь Говорухина опровергла эту информацию. При этом она отказалась комментировать состояние его здоровья. Первый зампредседателя комитета Елена Драпеко сообщала в среду, что артист находится в санатории "Барвиха".

Станислав Говорухин – народный артист Российской Федерации, сценарист, режиссер фильмов "Вертикаль", "Место встречи изменить нельзя", "Пираты XX века", "В поисках капитана Гранта", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок", "Благословите женщину" и многих других. Принимал активное участие в политической жизни, будучи членом партии "Единая Россия". В 2000 году был кандидатом в президенты РФ. Говорухину было 82 года.

Режиссер Сергей Мокрицкий в эфире радио Sputnik поделился воспоминаниями о Станиславе Говорухине.

"Для меня он (Станислав Говорухин) был человеком, который помогал другим людям. Он, например, поддержал меня, когда пришел на премьеру "Битвы за Севастополь". Он для меня еще был близок тем, что я начинал после ВГИКа сразу работать на Одесской киностудии, и студия была буквально пропитана любовью к нему, люди, которые работали с ним, часто вспоминали его… Профессионалов, может быть, и много, но людей такого калибра по человеческим качествам становится все меньше и меньше. И это прискорбно. Всегда можно было прийти, всегда можно было надеяться на то, что он выслушает и поможет. Ужасно, что его больше нет", – сказал Сергей Мокрицкий.

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Станислав Говорухин: режиссер, сценарист, народный артист и депутат
© РИА Новости / Руслан КривобокПерейти в фотобанкСтанислав Говорухин родился 1936 году в городе Березники Пермской области. Его мать, работавшая портнихой, растила двоих детей одна. Отец Станислава, донской казак, был репрессирован и в 1938 году умер в Сибири. Прежде чем пойти по стезе киноискусства, Говорухин окончил геологический факультет Казанского университета.Выставка живописи режиссера Станислава Говорухина Увлечение открылась в Российской Академии художеств
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Станислав Говорухин родился 1936 году в городе Березники Пермской области. Его мать, работавшая портнихой, растила двоих детей одна. Отец Станислава, донской казак, был репрессирован и в 1938 году умер в Сибири. Прежде чем пойти по стезе киноискусства, Говорухин окончил геологический факультет Казанского университета.
© РИА Новости / Галина КмитПерейти в фотобанкВ течение трех лет Говорухин работал редактором, ассистентом режиссера на Казанской студии телевидения, а в 1966 году с отличием окончил ВГИК. Его дипломной работой был фильм "Вертикаль". После этого он стал режиссером Одесской студии художественных фильмов. Там же в Одессе в 1988 году Говорухин организовал первый международный фестиваль жанрового кино "Золотой Дюк".На кинофестивале Золотой Дюк
© РИА Новости / Галина Кмит
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В течение трех лет Говорухин работал редактором, ассистентом режиссера на Казанской студии телевидения, а в 1966 году с отличием окончил ВГИК. Его дипломной работой был фильм "Вертикаль". После этого он стал режиссером Одесской студии художественных фильмов. Там же в Одессе в 1988 году Говорухин организовал первый международный фестиваль жанрового кино "Золотой Дюк".
© РИА Новости / Галина КмитПерейти в фотобанкВ конце 80-х - начале 90-х годов режиссер перешел на "Мосфильм". В рамках киноконцерна он создал собственную киностудию "Вертикаль".Кинорежиссер Станислав Говорухин
© РИА Новости / Галина Кмит
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В конце 80-х - начале 90-х годов режиссер перешел на "Мосфильм". В рамках киноконцерна он создал собственную киностудию "Вертикаль".
© РИА Новости / Галина КмитПерейти в фотобанкРежиссер снял больше 20 фильмов, самые известные среди них "Место встречи изменить нельзя", "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна", "В поисках капитана Гранта", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок", "Благословите женщину" и "Не хлебом единым".Артисты играют в шахматы (слева направо): режиссер Станислав Сергеевич Говорухин, актер и режиссер Всеволод Николаевич Шиловский, композитор Владимир Сергеевич Дашкевич
© РИА Новости / Галина Кмит
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Режиссер снял больше 20 фильмов, самые известные среди них "Место встречи изменить нельзя", "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна", "В поисках капитана Гранта", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок", "Благословите женщину" и "Не хлебом единым".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкГоворухин написал сценарии к фильмам "Белый взрыв", "Вторжение", "Пираты ХХ века", "Тайны мадам Вонг", "Русский бунт", "Подмосковные вечера", "Черная вуаль", а также ко многим своим фильмам.Режиссер Станислав Говорухин и актриса Олеся Судзиловская на церемонии открытия XXVI кинофестиваля Кинотавр
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Говорухин написал сценарии к фильмам "Белый взрыв", "Вторжение", "Пираты ХХ века", "Тайны мадам Вонг", "Русский бунт", "Подмосковные вечера", "Черная вуаль", а также ко многим своим фильмам.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПоследняя картина Говорухина "Конец прекрасной эпохи", снятая по повести Сергея Довлатова "Компромисс", была удостоена премии "Золотой орел" за лучшую режиссуру.Вручение кинопремии Золотой орел
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Последняя картина Говорухина "Конец прекрасной эпохи", снятая по повести Сергея Довлатова "Компромисс", была удостоена премии "Золотой орел" за лучшую режиссуру.
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкНачиная с 1993 года, Говорухин избирался депутатом Государственной думы. В 2005 году режиссер вступил в партию "Единая Россия", а в декабре 2011 года возглавил предвыборный штаб Владимира Путина. В Госдуме VII созыва Станислав Говорухин возглавлял комитет по культуре.Депутаты Госдумы Станислав Говорухин, Алина Кабаева и Иосиф Кобзон (слева направо) принимают участие в пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Начиная с 1993 года, Говорухин избирался депутатом Государственной думы. В 2005 году режиссер вступил в партию "Единая Россия", а в декабре 2011 года возглавил предвыборный штаб Владимира Путина. В Госдуме VII созыва Станислав Говорухин возглавлял комитет по культуре.
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкВ качестве актера Говорухин снялся в 25 картинах. Главные роли он сыграл в лентах "Среди серых каменей" Киры Муратовой, "Асса" Сергея Соловьева, "Ка-ка-ду" Сергея Гурзо, в сериале "Женская логика". Он также снимался в фильмах "Сукины дети" Леонида Филатова, "Анкор, еще Анкор" Петра Тодоровского, "Радости и печали маленького лорда" Ивана Попова, "9 рота" Федора Бондарчука, в своих кинолентах "Благословите женщину", "Не хлебом единым", "Пассажирка" и других.Режиссер Станислав Говорухин на съемочной площадке фильма Сердца четырех
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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В качестве актера Говорухин снялся в 25 картинах. Главные роли он сыграл в лентах "Среди серых каменей" Киры Муратовой, "Асса" Сергея Соловьева, "Ка-ка-ду" Сергея Гурзо, в сериале "Женская логика". Он также снимался в фильмах "Сукины дети" Леонида Филатова, "Анкор, еще Анкор" Петра Тодоровского, "Радости и печали маленького лорда" Ивана Попова, "9 рота" Федора Бондарчука, в своих кинолентах "Благословите женщину", "Не хлебом единым", "Пассажирка" и других.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВ 2006 году Говорухин был удостоен звания народного артиста России. Среди его кинонаград - премии "Ника" и "Золотой Витязь", а также награды "Кинотавра", фестивалей "Окно в Европу" и МКФ в Монреале. В 2015 году режиссер был награжден премией "Золотой орел" за вклад в развитие российского кинематографа.Президент РФ Владимир Путин и председатель комитета Государственной Думы РФ по культуре Станислав Говорухин на церемонии вручения государственных наград за выдающиеся достижения в Екатерининском зале Кремля
© РИА Новости / Алексей Никольский
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В 2006 году Говорухин был удостоен звания народного артиста России. Среди его кинонаград - премии "Ника" и "Золотой Витязь", а также награды "Кинотавра", фестивалей "Окно в Европу" и МКФ в Монреале. В 2015 году режиссер был награжден премией "Золотой орел" за вклад в развитие российского кинематографа.
© ПК «Слово», «Art Pictures Group», Телеканал «1+1», Телеканал СТС, Украинская медийная группа Matila Rohr Productions, 2005Станислав Говорухин в фильме "9 рота".Станислав Говорухин в фильме 9 рота(2005)
© ПК «Слово», «Art Pictures Group», Телеканал «1+1», Телеканал СТС, Украинская медийная группа Matila Rohr Productions, 2005
Станислав Говорухин в фильме "9 рота".
© Ангел-Фильм, 2003Станислав Говорухин в фильме "Радости и печали маленького лорда".Станислав Говорухин в фильме Радости и печали маленького лорда(2003)
© Ангел-Фильм, 2003
Станислав Говорухин в фильме "Радости и печали маленького лорда".
© Круг/Мосфильм (1988)Кадр из фильма "Асса".Кадр из фильма Асса (1988)
© Круг/Мосфильм (1988)
Кадр из фильма "Асса".
© Киностудия «Мосфильм», Киностудия «Круг» при участии «Домино XXI» ЛТД. 1993Станислав Говорухин в роли комдива фильме "Анкор, ещё анкор!"Станислав Говорухин в фильме Анкор, ещё анкор!(1993)
© Киностудия «Мосфильм», Киностудия «Круг» при участии «Домино XXI» ЛТД. 1993
Станислав Говорухин в роли комдива фильме "Анкор, ещё анкор!"
© Киностудия «Мосфильм»,Киностудия «Вертикаль», 2003Кадр их фильма "Благословите женщину".Станислав Говорухин в фильме Благословите женщину(2003)
© Киностудия «Мосфильм»,Киностудия «Вертикаль», 2003
Кадр их фильма "Благословите женщину".
© «Мосфильм», Киностудия «Ритм», Диалог интернейшнл, Роскомкино, 1995Станислав Говорухин играет Зосима Петровича в ленте "Орел и решка" Георгия Данелия.Станислав Говорухин в фильме Орел и решка(1995)
© «Мосфильм», Киностудия «Ритм», Диалог интернейшнл, Роскомкино, 1995
Станислав Говорухин играет Зосима Петровича в ленте "Орел и решка" Георгия Данелия.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкРежиссер снимал и документальные фильмы, а также поставил два спектакля. Один, "Контрольный выстрел" по повести Юрия Полякова, во МХАТе имени М. Горького, а другой, "Па-де-де" по пьесе Татьяны Москвиной, в театре "Школа современной пьесы". Кроме того, Говорухин выступал как публицист. Он автор книг "Великая криминальная революция", "Страна воров", "Неизвестное об известных".Режиссер Станислав Говорухин на премьере фильма Конец прекрасной эпохи в киноцентре Октябрь
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Режиссер снимал и документальные фильмы, а также поставил два спектакля. Один, "Контрольный выстрел" по повести Юрия Полякова, во МХАТе имени М. Горького, а другой, "Па-де-де" по пьесе Татьяны Москвиной, в театре "Школа современной пьесы". Кроме того, Говорухин выступал как публицист. Он автор книг "Великая криминальная революция", "Страна воров", "Неизвестное об известных".
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