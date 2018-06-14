Мокрицкий: Говорухин был человеком, который помогал другим

На 83-м году жизни скончался народный артист Российской Федерации, сценарист, режиссер Станислав Говорухин. В эфире радио Sputnik режиссер Сергей Мокрицкий поделился воспоминаниями о нем.
Скончался режиссер Станислав Говорухин, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании в четверг.
"Я хочу вас проинформировать о том, что в 10:37 в санатории "Барвиха" после тяжелой и продолжительной болезни скончался, ушел из жизни наш коллега Станислав Сергеевич Говорухин. Он боролся до конца с болезнью, но она его победила", – сказал политик.
Парламентарии почтили память Говорухина минутой молчания.
Накануне некоторые СМИ распространили информацию о смерти режиссера, однако пресс-секретарь Говорухина опровергла эту информацию. При этом она отказалась комментировать состояние его здоровья. Первый зампредседателя комитета Елена Драпеко сообщала в среду, что артист находится в санатории "Барвиха".
Станислав Говорухин – народный артист Российской Федерации, сценарист, режиссер фильмов "Вертикаль", "Место встречи изменить нельзя", "Пираты XX века", "В поисках капитана Гранта", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок", "Благословите женщину" и многих других. Принимал активное участие в политической жизни, будучи членом партии "Единая Россия". В 2000 году был кандидатом в президенты РФ. Говорухину было 82 года.
Режиссер Сергей Мокрицкий в эфире радио Sputnik поделился воспоминаниями о Станиславе Говорухине.
"Для меня он (Станислав Говорухин) был человеком, который помогал другим людям. Он, например, поддержал меня, когда пришел на премьеру "Битвы за Севастополь". Он для меня еще был близок тем, что я начинал после ВГИКа сразу работать на Одесской киностудии, и студия была буквально пропитана любовью к нему, люди, которые работали с ним, часто вспоминали его… Профессионалов, может быть, и много, но людей такого калибра по человеческим качествам становится все меньше и меньше. И это прискорбно. Всегда можно было прийти, всегда можно было надеяться на то, что он выслушает и поможет. Ужасно, что его больше нет", – сказал Сергей Мокрицкий.
Станислав Говорухин родился 1936 году в городе Березники Пермской области. Его мать, работавшая портнихой, растила двоих детей одна. Отец Станислава, донской казак, был репрессирован и в 1938 году умер в Сибири. Прежде чем пойти по стезе киноискусства, Говорухин окончил геологический факультет Казанского университета.
В течение трех лет Говорухин работал редактором, ассистентом режиссера на Казанской студии телевидения, а в 1966 году с отличием окончил ВГИК. Его дипломной работой был фильм "Вертикаль". После этого он стал режиссером Одесской студии художественных фильмов. Там же в Одессе в 1988 году Говорухин организовал первый международный фестиваль жанрового кино "Золотой Дюк".
Режиссер снял больше 20 фильмов, самые известные среди них "Место встречи изменить нельзя", "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна", "В поисках капитана Гранта", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок", "Благословите женщину" и "Не хлебом единым".
Начиная с 1993 года, Говорухин избирался депутатом Государственной думы. В 2005 году режиссер вступил в партию "Единая Россия", а в декабре 2011 года возглавил предвыборный штаб Владимира Путина. В Госдуме VII созыва Станислав Говорухин возглавлял комитет по культуре.
В качестве актера Говорухин снялся в 25 картинах. Главные роли он сыграл в лентах "Среди серых каменей" Киры Муратовой, "Асса" Сергея Соловьева, "Ка-ка-ду" Сергея Гурзо, в сериале "Женская логика". Он также снимался в фильмах "Сукины дети" Леонида Филатова, "Анкор, еще Анкор" Петра Тодоровского, "Радости и печали маленького лорда" Ивана Попова, "9 рота" Федора Бондарчука, в своих кинолентах "Благословите женщину", "Не хлебом единым", "Пассажирка" и других.
В 2006 году Говорухин был удостоен звания народного артиста России. Среди его кинонаград - премии "Ника" и "Золотой Витязь", а также награды "Кинотавра", фестивалей "Окно в Европу" и МКФ в Монреале. В 2015 году режиссер был награжден премией "Золотой орел" за вклад в развитие российского кинематографа.
Режиссер снимал и документальные фильмы, а также поставил два спектакля. Один, "Контрольный выстрел" по повести Юрия Полякова, во МХАТе имени М. Горького, а другой, "Па-де-де" по пьесе Татьяны Москвиной, в театре "Школа современной пьесы". Кроме того, Говорухин выступал как публицист. Он автор книг "Великая криминальная революция", "Страна воров", "Неизвестное об известных".
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