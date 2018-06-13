Организаторы фестиваля "Вдохновения" в Москве объявили программу фестиваля

МОСКВА, 13 июн – РИА новости. Главной темой четвертого международного фестиваля искусств "Вдохновение", который пройдет на ВДНХ в Москве с 20 июля по 5 августа, станет театр, сообщили в пресс-службе фестиваля.

Вся территория главной выставки страны будут задействована театрализованными представлениями коллективов из разных стран мира. Откроет фестиваль 20 июля всемирно известная немецко-швейцарская группа Rimini Protokoll. Она представил не просто спектакль, а настоящее социологическое исследование – проект "Situation Rooms". Его героями стали 20 человек со всей планеты, которые не понаслышке знают, что такое война. Зрители вместе с артистами погрузятся в тревожную атмосферу происходящего в мире, отправившись в путешествие по лабиринту комнат и стран, обещают организаторы.

В день рождения ВДНХ 1 августа французский театр Les Plasticiens Volants представит шоу "Космическая одиссея". А рок-певица Кати Аврам вместе с артистом и режиссером Пьером Бертело (французский театр Generik Vapeur) будут "оживлять" в спектакле "Waterlitz" 19-метровую конструкцию – гиганта Omni, собранного из морских контейнеров.

Итальянский театр NoGravity покажет "театр чуда" на Садовом пруду в парке "Останкино", где уже второй сезон подряд работает площадка "Сцена на воде". Это шоу, покорившее ведущие европейские фестивали, напоминает о прекрасном итальянском барокко и создано на соединении причудливой пластической игры и работе с уникальной сценической машинерией, отмечают организаторы.

"Неотъемлемой частью фестивальной афиши станут спецпрограммы. Первая приурочена к открытию после реставрации Дома Культуры — подлинной жемчужины архитектурного "большого стиля" ВДНХ, одного из главных наследств прошлого века. Впрочем, здесь театр встретится не столько с архитектурой, сколько с литературой — программа "Имена" представит выдающихся русских писателей того же ХХ века", — говорится в сообщении.

Режиссер Глеб Черепанов специально для фестиваля поставит спектакль "Все оттенки Черного"- историю о знаменитом поэте Серебряного века Саше Черном. Театр Наций покажет два моноспектакля по произведениям Бродского и Думбадзе. Александр Филиппенко подготовил новую программу "Здравствуйте, Михаил Михайлович!".

Одна специальная программа, в рамках которой будут представлены документальные фильмы, посвящена кино. Также на "Вдохновении" пройдет молодежная студенческая программа спектаклей.

Вход на спектакли и мероприятия в Доме культуры будет платным. Билеты можно приобрести в кассах ВДНХ или на сайте фестиваля.