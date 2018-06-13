Гергиев станет музыкальным руководителем оркестра фестиваля в Вербье

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Художественный руководитель Мариинского театра, дирижер Валерий Гергиев станет музыкальным руководителем оркестра юбилейного Verbier Festival, который пройдет с 19 июня по 5 августа в Швейцарии в городе Вербье, сообщил на пресс-конференции в среду основатель и исполнительный директор фестиваля Мартин Энгстрем.

"Маэстро Гергиев станет музыкальным руководителем оркестра Вербье — это коллектив из сотни молодых дарований со всего мира. Господин Гергиев проведет 10-12 рецепций, пройдет два симфонических концерта и одна опера, и это уникальная возможность для молодых дарований учиться у маэстро", — сказал Энгстрем.

Он отметил, что Гергиев обладает "уникальным даром коммуникации с молодежью".

"Это замечательный, инновационный фестиваль. Практически не существуют музыканты, которые скажут "нет", если им позвонят из Вербье. Молодым очень полезно выступать с лучшими музыкантами мира… Мое участие не даст фестивалю ничего нового, ему надо продолжать быть на таком же высоком уровне, как и все эти годы", — сказал Гергиев, отметив, что в рамках фестиваля будут интересные концертные программы.

Фестиваль откроется 19 июня в концертном зале Salle des Combins –основной площадке фестиваля. В программе прозвучат произведения Щедрина, Сен-Санса, Мендельсона, Бернстайна, Римского–Корсакова в исполнении оркестра Verbier Festival под управлением Гергиева.

"Будет проведено семь симфонических концертов, два из них – под руководством Гергиева. Помимо концерта-открытия господин Гергиев также будет дирижером оперы, в которой примут участие как мэтры, так и молодые дарования. 25 июля пройдет гала-концерт который соберет всех звезд", — рассказал Энгстрем.

Среди участников Verbier Festival в этом году: пианисты Денис Мацуев, Михаил Плетнев, Жюльен Квентин, дирижер и альтист Юрий Башмет, скрипачи Вадим Репин, Дмитрий Ситковецкий, Максим Венгеров, Кристоф Барати, хор Мариинского театра и другие. На площадках фестиваля выступят артисты оперы и балета, исполнители джазовой музыки и музыки народов мира, пройдут мастер-классы.

Фестиваль проводится с 1994 года и неизменно демонстрирует высокий исполнительский уровень и качество программ обучения музыкантов. На фестивале состоится 59 концертов, в которых примут участие 88 крупнейших музыкантов разных стран мира и более чем 270 молодых дарований.