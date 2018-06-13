МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В конкурсную программу российского фестиваля уличного кино, стартовавшего 2 июня, вошли девять короткометражных картин, сообщили журналистам на пресс-показе в кинотеатре "Пионер".
Всемирный фестиваль уличного кино стартовал 2 июня и продлится до 16 сентября.
"У нас очень зрительское, очень понятное публике кино. В этом году у нас будет 33 фильма вне конкурса и девять фильмов в конкурсе", — рассказал РИА Новости организатор фестиваля Александр Щеряков.
Он также отметил, что впервые в этом году фестиваль продлится до середины сентября. По его словам, за это время фильмы покажут на двух с половиной тысячах площадок в более тысячи городов России.
Фестиваль уличного кино проходит при информационной поддержке РИА Новости – флагманского ресурса медиагруппы "Россия сегодня".