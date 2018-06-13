Театр классического балета объявил программу фестиваля "Лето балета"

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Государственный академический театр классического балета Натальи Касаткиной и Владимира Василёва объявил программу ежегодного фестиваля "Лето балета", который в 2018 году продлится с 1 по 31 августа, сообщили в пресс-службе театра.

Всего в рамках фестиваля запланировано восемь показов. Постановки будут идти в сопровождении оркестра театра "Новая опера", дирижеры – Валерий Крицков и Дмитрий Волосников. В течение месяца на сцене театра "Новая опера" будут представлены "Жизель", "Дон Кихот", "Щелкунчик", "Спартак" и "Коппелия".

Откроет "Лето балета" 1 августа спектакль "Жизель", а завершит фестиваль "Спартак".

По словам художественного руководителя театра классического балета Натальи Касаткиной, летний фестиваль – это время дебютов для молодых артистов театра и новых открытий.