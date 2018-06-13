Музей имени Пушкина готов принимать больше иностранных посетителей

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Государственный музей изобразительного искусства имен Пушкина (ГМИИ) готов принимать больше иностранных туристов, так как не все его резервы использованы и только 10-15% посетителей музея приезжают из-за границы, сообщила директор культурного учреждения Марина Лошак журналистам в среду.

Она напомнила, что вскоре в Москве начнется чемпионат мира по футболу.

"Очередное лето чревато для музеев большим количеством туристов, которые часто приезжают в Москву. Не могу сказать, что вне чемпионата мира по футболу их число беспредельно велико. Мы уступаем Санкт-Петербургу в этом плане, конечно, но наш музей должен привлекать культурного туриста, который приезжает в Москву", — сказала Лошак.

Она отметила, что Москва — уникальный город, который может порадовать всех, кто приезжает сюда. При этом Пушкинский музей будет очень рад принять туристов, приехавших на чемпионат мира, и сделать все, чтобы их ощущение от музея и города было блестящим.

"Все резервы, которые использованы, используются в небольшой пропорции. Анализируя то количество иностранных посетителей, которые приходят к нам, музею есть к чему стремиться. Около 10-15% иностранных посетителей от общего числа посетителей являются той движущей силой, которая помогает создавать нам образ прекрасного города, интеллектуального музея и большой российской культуры, о которой знают все", — подчеркнула она.

Лошак добавила, что музей вошел в программу "China friendly" — в культурном учреждении есть версия сайта и аудиогид на китайском языке, и музей планирует развиваться в этом направлении, поэтому количество возможностей для китайских туристов будет увеличиваться.