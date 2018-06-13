В Госдуме рассказали о лечении Станислава Говорухина

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Народный артист Станислав Говорухин проходит лечение в санатории "Барвиха". Об этом рассказала первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

При этом она не стала говорить, в каком состоянии он находится.

Она отметила, что у режиссера "не до такой степени тяжелое состояние", чтобы говорить о его госпитализации. По ее словам, Говорухин чувствует себя "терпимо".

"Проверили час назад, позвонили его жене", — добавила она.

Ранее пресс-секретарь артиста Мария Шоппо опровергла сообщения о его смерти.

Говорухин снял такие фильмы, как "Место встречи изменить нельзя", "Ворошиловский стрелок" и "Вертикаль". Кроме того, артист активно участвует в политической жизни.

С 1993 года Говорухин — действующий депутат Государственной думы.

В 2000 году баллотировался на пост президента России, спустя пять лет после этого вступил в партию "Единая Россия". В 2011 году на предвыборном съезде "Единой России" Говорухин первым предложил новое выдвижение кандидатуры Владимира Путина в президенты. Был главой предвыборного штаба Путина на выборах 2012 года.

В 2013 году Говорухин стал сопредседателем Центрального штаба Общероссийского народного фронта на пятилетний срок.