МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Полнометражное аниме "Могила светлячков" заняло первое место в рейтинге анимационных фильмов, опубликованном изданием USA Today.

Лента режиссера Исао Такахаты, основанная на одноименном романе Акиюки Носаки, вышла в 1988 году. Она рассказывает историю двоих детей — Сэйты и его сестры Сэцуко, родители которых погибли во Второй мировой войне.

На второе место составители рейтинга поместили анимационный 3D-фильм "Головоломка", выпущенный студией Pixar в 2015 году. Замкнула тройку лента той же студии "История игрушек: Большой побег", премьера которой состоялась в 2010-м.

В десятку лучших также попали аниме "Унесенные призраками", мультфильмы "Тайна Коко" и "Валл-И", аниме "Твое имя", фильм с анимированным главным персонажем "Приключения Паддингтона — 2", японская картина "Мой сосед Тоторо" и мультик "Песнь моря".

При составлении списка учитывались такие факторы, как оценки посетителей популярных сайтов Rotten Tomatoes и IMDb, а также рейтинг, присвоенный той или иной ленте критиками Rotten Tomatoes, отмечает USA Today.