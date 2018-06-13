Гергиев назвал моральной привилегией благотворительный концерт в Кемерово

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев назвал моральной привилегией выступление на сцене Государственной филармонии Кузбасса (Кемерово) с концертом, посвященным памяти жертв пожара в ТЦ "Зимняя вишня", и обещал продолжить помогать региону.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Следствие определило, что окончательное число погибших — 60 человек. Благотворительный концерт Симфонического оркестра Мариинского театра состоялся 19 апреля.

"Мы только что выступали в Кемерово, продолжение будет и очень быстрым, очень необходимым. Нас связывает дружба с этим регионом, который так сейчас пострадал. Мы считаем это своей человеческой и моральной привилегией", — сказал Гергиев на пресс-конференции в среду.