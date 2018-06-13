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Культура

Кинопремьеры недели: "Восемь подруг Оушена" и комедия "Ночная смена"

12:0613.06.2018
(обновлено: 12:08 13.06.2018)
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© Fotolia / StockPhotoProЗрители в кинотеатре. Архивное фотоЗрители в кинотеатре. Архивное фото
© Fotolia / StockPhotoPro

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Перезапуск франшизы про обаятельных аферистов "8 подруг Оушена", российская комедия Мариуса Вайсберга "Ночная смена", фильм ужасов "Сага о чудовище. Сумерки" и военная драма "Прощаться не будем" выходят на российские экраны на этой неделе.

Пустая рама вместо украденной картины в музее Изабеллы Стюарт Гарднер, Бостон
© Фото : FBI
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8 подруг Оушена

Более чем через десять лет после премьеры последней и самой неудачной части франшизы про команду аферистов под предводительством Дэнни Оушена ее было решено возродить, но уже с женским актерским составом. В кресле режиссера Стивена Содерберга сменил Гэри Росс, а вместо Джорджа Клуни и Брэда Питта можно увидеть Сандру Буллок, Кейт Бланшетт, Хелену Бонэм-Картер, Дакоту Фэннинг, Минди Калинг, Рианну, Оливию Манн, Кэти Холмс, Ким Кардашьян Уэст и Аквафину.

По сюжету только что вышедшая из тюрьмы сестра Дэнни Оушена, Дебби Оушен, собирает команду, чтобы украсть бриллиантовое колье с шеи кинозвезды Дафны Клюгер в исполнении Энн Хэтэуэй во время ежегодного бала в Метрополитен-музее. По мнению критиков, спин-офф франшизы никак не дотягивает до оригинала, и хотя актерский состав прекрасный, сценарий до него явно не дотягивает. На сайте Rotten tomatoes картине поставили 6,3 балла из 10.

Ночная смена

Режиссер Наталия Мещанинова получает награду Приз Гильдии киноведов и кинокритиков за фильм Сердце мира на фестивале Кинотавр в Сочи. 10 июня 2018
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Фаворитом "Кинотавра" стал фильм "Сердце мира"
Новая комедия от автора фильмов "Бабушка легкого поведения", "8 лучших свиданий" и "Гитлер, капут!" Мариуса Вайсберга. В картине рассказывается про работящего Макса, который после увольнения с завода, чтобы прокормить семью, вынужден согласиться на неожиданное предложение бывшей одноклассницы – поработать стриптизером.

Скрывая новую профессию от жены Ани, Макс попадает в массу удивительных и нелепых ситуаций и в итоге теряет доверие любимой женщины. Стремясь вернуть мир и гармонию в семью, он обращается за помощью к коллегам из стрип-клуба. В фильме снялись Владимир Яглыч, Павел Деревянко, Наталья Бардо, Сергей Глушко, Эмин Агаларов, Ксения Теплова, Игорь Жижикин, Валентина Мазунина, Наталья Бочкарева.

Сага о чудовище. Сумерки

Кадр из фильма Черновик
© Компания "Новые люди" (2018)
Черновой вариант: почему не удалась экранизация романа Сергея Лукьяненко
В дебютном ужастике Фридриха Боэма с Лив Тайлер, Брэдом Дурифом и Белом Паули выросшая в полной изоляции в лесной хижине 16-летняя Анна ничего не знает о внешнем мире, пока ее не находят местный шериф Эллен и ее 16-летний брат Рэй. Но даже находясь под их защитой, Анна не перестает бояться будто бы охотящихся за ней страшных чудовищ, о которых ей рассказывал отец. Чем больше Анна открывает для себя новый мир, тем больше она проникает в тайну чудовищ и понимает, что ее жизнь неразрывно связана с этой легендой.

Зарубежных критиков дебют не сильно впечатлил, ему поставили 6,1 балла из 10, однако рецензенты отмечают, что важные вопросы, которые затрагивает фильм, и игра Бел Паули часто сглаживают недостатки его сюжета.

Прощаться не будем

Курская дуга. Атака соединений 5 Гвардейской танковой армии в районе Прохоровки. Июль 1943
© РИА Новости / Иван Шагин
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Сюжет, написанный кровью: рассекречены прототипы героев военных фильмов
Фильм режиссера Павла Дроздова рассказывает историю битвы под Тверью в октябре 1941 года.

Многотысячное немецкое войско наступает на Калинин (ныне Тверь), чтобы, захватив его, открыть себе прямой путь на Москву. На защите города всего две тысячи человек без танков и артиллерии. Единственная надежда задержать врага — эшелоны пятой стрелковой дивизии, которые вот-вот должны пройти через Калининскую станцию. Но диверсанты намерены сделать все, чтобы этого не случилось. Начальник Калининского гарнизона, майор Павел Сысоев (актеры Андрей Мерзликин), изо всех сил пытаясь сохранить в городе порядок и спокойствие, сам попадает под подозрение в причастности к вражеской диверсионной группе.

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