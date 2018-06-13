Кинопремьеры недели: "Восемь подруг Оушена" и комедия "Ночная смена"

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Перезапуск франшизы про обаятельных аферистов "8 подруг Оушена", российская комедия Мариуса Вайсберга "Ночная смена", фильм ужасов "Сага о чудовище. Сумерки" и военная драма "Прощаться не будем" выходят на российские экраны на этой неделе.

8 подруг Оушена

Более чем через десять лет после премьеры последней и самой неудачной части франшизы про команду аферистов под предводительством Дэнни Оушена ее было решено возродить, но уже с женским актерским составом. В кресле режиссера Стивена Содерберга сменил Гэри Росс, а вместо Джорджа Клуни и Брэда Питта можно увидеть Сандру Буллок, Кейт Бланшетт, Хелену Бонэм-Картер, Дакоту Фэннинг, Минди Калинг, Рианну, Оливию Манн, Кэти Холмс, Ким Кардашьян Уэст и Аквафину.

По сюжету только что вышедшая из тюрьмы сестра Дэнни Оушена, Дебби Оушен, собирает команду, чтобы украсть бриллиантовое колье с шеи кинозвезды Дафны Клюгер в исполнении Энн Хэтэуэй во время ежегодного бала в Метрополитен-музее. По мнению критиков, спин-офф франшизы никак не дотягивает до оригинала, и хотя актерский состав прекрасный, сценарий до него явно не дотягивает. На сайте Rotten tomatoes картине поставили 6,3 балла из 10.

Ночная смена

Новая комедия от автора фильмов "Бабушка легкого поведения", "8 лучших свиданий" и "Гитлер, капут!" Мариуса Вайсберга. В картине рассказывается про работящего Макса, который после увольнения с завода, чтобы прокормить семью, вынужден согласиться на неожиданное предложение бывшей одноклассницы – поработать стриптизером.

Скрывая новую профессию от жены Ани, Макс попадает в массу удивительных и нелепых ситуаций и в итоге теряет доверие любимой женщины. Стремясь вернуть мир и гармонию в семью, он обращается за помощью к коллегам из стрип-клуба. В фильме снялись Владимир Яглыч, Павел Деревянко, Наталья Бардо, Сергей Глушко, Эмин Агаларов, Ксения Теплова, Игорь Жижикин, Валентина Мазунина, Наталья Бочкарева.

Сага о чудовище. Сумерки

В дебютном ужастике Фридриха Боэма с Лив Тайлер, Брэдом Дурифом и Белом Паули выросшая в полной изоляции в лесной хижине 16-летняя Анна ничего не знает о внешнем мире, пока ее не находят местный шериф Эллен и ее 16-летний брат Рэй. Но даже находясь под их защитой, Анна не перестает бояться будто бы охотящихся за ней страшных чудовищ, о которых ей рассказывал отец. Чем больше Анна открывает для себя новый мир, тем больше она проникает в тайну чудовищ и понимает, что ее жизнь неразрывно связана с этой легендой.

Зарубежных критиков дебют не сильно впечатлил, ему поставили 6,1 балла из 10, однако рецензенты отмечают, что важные вопросы, которые затрагивает фильм, и игра Бел Паули часто сглаживают недостатки его сюжета.

Прощаться не будем

© РИА Новости / Иван Шагин Перейти в фотобанк Сюжет, написанный кровью: рассекречены прототипы героев военных фильмов Фильм режиссера Павла Дроздова рассказывает историю битвы под Тверью в октябре 1941 года.

Многотысячное немецкое войско наступает на Калинин (ныне Тверь), чтобы, захватив его, открыть себе прямой путь на Москву. На защите города всего две тысячи человек без танков и артиллерии. Единственная надежда задержать врага — эшелоны пятой стрелковой дивизии, которые вот-вот должны пройти через Калининскую станцию. Но диверсанты намерены сделать все, чтобы этого не случилось. Начальник Калининского гарнизона, майор Павел Сысоев (актеры Андрей Мерзликин), изо всех сил пытаясь сохранить в городе порядок и спокойствие, сам попадает под подозрение в причастности к вражеской диверсионной группе.