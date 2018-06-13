Болельщики ЧМ-2018 смогут посетить Новую Третьяковку бесплатно

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Здание Новой Третьяковской галереи можно будет посетить бесплатно с 5 июня по 25 июля по паспорту болельщика чемпионата мира по футболу, сообщает пресс-служба музея.

Чемпионат мира по футболу, который впервые пройдет на территории России, стартует в четверг матчем между сборными России и Саудовской Аравии на московском стадионе "Лужники".

"С 5 июня по 25 июля 2018 Новую Третьяковку можно посетить совершенно бесплатно по паспорту болельщика. В билет входит посещение основной экспозиции, временных выставок (кроме выставки "Василий Верещагин") и VR-зала", — говорится в сообщении.

В музее пояснили, что в здании Новой Третьяковки размещена коллекция, которая наиболее полно охватывает всю историю русского искусства XX—XXI веков. Здесь собраны главные шедевры ушедшего столетия, произведения актуальных течений XX века — авангард, соцреализм, нонконформизм. В основной экспозиции представлены произведения всемирно известных русских художников, таких как К. С. Малевич, В. В. Кандинский, Н. С. Гончарова, М. З. Шагал, К. С. Петров-Водкин и других.

"Особенно интересна болельщикам будет временная выставка "Футбол и не только", собранная специально к Чемпионату мира по футболу 2018. Выставка позволяет проследить, как менялись тенденции в советском и российском спорте и какой вид физической активности был популярен в то или иное десятилетие", — подчеркивает пресс-служба.

К выставке доступен бесплатный аудиогид, записанный известным российским спортивным комментатором Виктором Гусевым, для полного погружения в атмосферу спорта, добавляется в материале.