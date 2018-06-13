Хазанов согласился озвучить попугая Кешу в новых сериях мультфильма

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Актер Геннадий Хазанов дал принципиальное согласие озвучить попугая Кешу в новых сериях мультфильма и ждет сценарий, об этом он сообщил РИА Новости.

"Начало работы. У меня нет сценария еще. Принципиальное согласие я дал", — сказал он.

Председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева в июне 2017 года сообщала, что на киностудии ведется работа над продолжением мультфильма про попугая Кешу. Культовый мультсериал "Возвращение блудного попугая" по сценарию Александра Курляндского выходил на экраны в 1980-х и 2000-х годах. Главную роль в трех первых выпусках озвучивал Хазанов.