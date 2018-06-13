"Дело Собчака" и "Сердце мира": чем запомнится "Кинотавр"

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости, Анна Михайлова. В Сочи завершился 29-й открытый российский кинофестиваль "Кинотавр". Триумфатором — с тремя наградами — стала картина Натальи Мещаниновой "Сердце мира". Решение жюри оказалось неожиданным для многих критиков и для самого автора ленты. Корреспондент РИА Новости подводит итоги главного форума отечественного кино.

Среди 12 фильмов основного конкурса были истории более драматичные, философские и резонирующие с аудиторией, чем "Сердце мира". Сильные соперники — режиссеры с именем, послужным списком, тонкие провокаторы и умелые мастера.

Приз зрительских симпатий достался ленте Авдотьи Смирновой "История одного назначения" — о реальном случае из жизни Льва Толстого, который взялся защищать перед военным трибуналом армейского писаря. Эта же картина с яркими актерскими работами и динамичным сюжетом победила в номинации "Лучший сценарий".

© Предоставлено кинокомпанией "Леополис" Кадр из фильма "Ван Гоги" © Предоставлено кинокомпанией "Леополис" Кадр из фильма "Ван Гоги"

Тем не менее главные награды фильм Смирновой, явного фаворита, обошли. Как и другую сильную работу — семейную драму "Ван Гоги" Сергея Ливнева с блестящим дуэтом Алексея Серебрякова и Даниэля Ольбрыхского. Лента, высоко оцененная критиками, удостоилась лишь символического приза за лучшую музыку.

Не сработало и обаяние самого молодого и модного режиссера конкурса — Ивана И. Твердовского. Его неоднозначная картина "Подбросы" — о мальчике из интерната, которого забирает к себе биологическая мать, чтобы втянуть в преступное сообщество, — получила награды за лучшую операторскую работу и лучшую женскую роль. Принимая ее, Анна Слю призналась, что это первый приз в ее жизни.

Актриса была представлена сразу в двух фильмах конкурсной программы (Слю также снялась в ленте Александра Гордона "Дядя Саша"). Возможно, жюри руководствовалось именно этим. Но, к сожалению, тут не тот случай, когда количество переходит в качество.

Даже по совокупности заслуг сложно объяснить, как можно было предпочесть Слю фантастически одаренной юной актрисе Марте Козловой, сыгравшей в фильме "Война Анны" в возрасте всего шести лет. Увы, авторы этой замечательной картины о Второй мировой удостоились лишь диплома.

Примечательно, что соавтор сценария "Войны Анны" — триумфатор этого "Кинотавра" Наталия Мещанинова. Она вообще известна в первую очередь как сценарист. Так, ей обязана успехом ставшая хитом в прошлом году "Аритмия" Бориса Хлебникова. В этот раз режиссер и сценаристка поменялись ролями — Борис помогал Наталии с редактурой текста.

"Сердце мира" — история молодого ветеринара Егора, который живет в глубинке на притравочной станции для охотничьих собак. Герой раскрывается через сердечные отношения с животными — тут вам и козлята, и щенки, и лисы, и олени. Детские травмы и загнанную внутрь агрессию он вымещает на людях, но готов часами терпеливо возиться с подранной алабаями собакой.

Режиссер призналась, что снимала кино про поиск дома, своего места в мире. Для Егора центром его вселенной становится дом хозяина станции и вся его семья. Сценарий Мещанинова сразу писала под мужа — актера Степана Девонина. Именно ему присудили приз за лучшую мужскую роль.

Тем не менее этой камерной, псевдодокументальной картине как будто не хватает той самой сердечности. Главный герой, как и автор фильма, постоянно устраняется — от эмоций, любви, своего прошлого. Режиссер утверждает, что сознательно делала фильм, где никак не выражается авторская позиция.

Видимо, именно на контрасте с этим обезличенным подходом лучшим режиссером признали Григория Константинопольского — за картину "Русский бес". Член жюри, кинокритик Стас Тыркин, вручавший приз, назвал его манеру "борзой".

Фильм Константинопольского действительно самая эксцентричная и непредсказуемая работа "Кинотавра". Порой фантазия и кровь в этом комедийном триллере хлещут через край, но нельзя не отдать должное режиссеру за освежающий взгляд на вечную тему искушений в жизни молодого человека, стремящегося к успеху.

© предоставлено пресс-службой "Кинотавра" Кадр из фильма "Глубокие реки" © предоставлено пресс-службой "Кинотавра" Кадр из фильма "Глубокие реки"

Проблемам молодого поколения уделили внимание и участники другого конкурса "Кинотавра" — "Дебюта". Конкуренция в этой программе оказалась настолько сильной, что жюри не смогло выбрать одного победителя, признав лауреатами сразу два фильма: "Кислоту" Александра Горчилина и "Глубокие реки" Владимира Битокова.

Выбор вполне понятный: Горчилин — ученик Кирилла Серебренникова, Битоков — Александра Сокурова. Фестиваль, который часто открывает новые имена, по достоинству оценил работы молодых режиссеров.

Лучшим короткометражным фильмом назван еще один дебют — "Календарь" Игоря Поплаухина. Всего месяц назад выпускник Московской школы нового кино уже получил за эту ленту престижную награду на Каннском кинофестивале.

ТРЕЙЛЕР

Фильмом закрытия в этом году стала другая каннская премьера — документальная лента "Дело Собчака" Веры Кричевской. Картина рассказывает о судьбе известного политика 1990-х, первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.

О нем вспоминают близкие люди — члены семьи и соратники: Людмила Нарусова, Алексей Кудрин, Анатолий Чубайс, Виктор Золотов, Сати Спивакова, Татьяна и Валентин Юмашевы, а также Дмитрий Медведев и Владимир Путин.

Главное достоинство ленты — в подборе документальных свидетельств. Авторам (идея и сценарий принадлежат дочери политика Ксении Собчак) удалось вызвать на откровенность даже противников Собчака, непосредственно приложивших руку к крушению его карьеры. Да и видеофрагменты выступлений самого политика добавляют картине жизни и оптимизма, несмотря на трагичность истории.

Помимо "Дела Собчака", выходящего в российский прокат 13 июня, на больших экранах осенью появятся "Сердце мира" и "История одного назначения". Прокатная судьба других премьер "Кинотавра" пока неясна.