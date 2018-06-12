Ансамбль Росгвардии завершил тур по шести приволжским городам

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Ансамбль песни и пляски Росгвардии, ставший несколько лет назад звездой YouTube, завершил юбилейный тур по городам Приволжья, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Гастрольный тур Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии РФ по городам Приволжского округа, посвященный 45-летию коллектива, завершился выступлением в Нижнем Новгороде на праздновании Дня России и 797-летия города", — сказали в пресс-службе.

Также ансамбль посетил с выступлениями Волгоград, Саратов, Самару, Казань и Чебоксары. Руководитель коллектива — народный артист России, профессор Московской государственной консерватории имени Чайковского генерал-майора Виктор Елисеев. Как поясняют в пресс-службе, в репертуаре ансамбля — лучшие образцы русской и зарубежной классики, танцы народов мира, симфоническая музыка, старинные и современные солдатские песни, драматургия.

Кроме того, коллектив исполняет популярные песни на иностранном языке. В ноябре 2013 года ансамбль получил широкую известность не только в России, но и за рубежом после публикации на YouTube клипа, в котором коллектив исполняет песню Get Lucky французского электронного дуэта Daft Punk.

Ансамбль является одним из крупнейших армейских художественных коллективов страны. До образования войск Национальной гвардии он находился в составе Внутренних войск МВД. За время творческой деятельности коллектив дал более 8 тысяч концертов.