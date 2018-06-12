Путин вручил госпремию Ирине Антоновой

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Имя президента Музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирины Антоновой вошло в историю мирового искусства как сторонника и вдохновителя диалога культур, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства во вторник в Кремле вручил государственные премии выдающимся россиянам.

"Ирина Александровна Антонова относится к блестящей плеяде деятелей отечественной культуры. Ее имя уже вошло в историю мирового искусства как последовательного сторонника и вдохновителя диалога культур, как просветителя с энциклопедическими знаниями и безупречным художественным вкусом", — сказал Путин.

Он отметил также реализацию новаторских замыслов Антоновой и развитие музейного дела благодаря ее труду.

"В российской культуре есть и уже всегда будет эпоха Антоновой. Достижения Ирины Александровны в гуманитарной деятельности поистине выдающиеся", — заявил президент.