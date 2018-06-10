Фильм "Сердце мира" получил гран-при "Кинотавра"

Режиссер Наталия Мещанинова получает награду Приз Гильдии киноведов и кинокритиков за фильм Сердце мира на фестивале Кинотавр в Сочи. 10 июня 2018

Режиссер Наталия Мещанинова получает награду Приз Гильдии киноведов и кинокритиков за фильм Сердце мира на фестивале Кинотавр в Сочи. 10 июня 2018

СОЧИ, 10 июн — РИА Новости. Гран-при российского кинофестиваля "Кинотавр" получил фильм Натальи Мещаниновой "Сердце мира", церемония закрытия фестиваля проходит в воскресение в Зимнем театре в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.

"Спасибо жюри, что вы очень высоко оценили наше кино, не знаю даже почему вы так решили", — поблагодарила Мещанинова.

Фильм также получил приз имени Даниила Дондурея Гильдии киноведов и кинокритиков.

Лучшими актерами кинофестиваля признаны Анна Слю и Степан Девонин. Слю получила приз за главную женскую роль в фильме "Подбросы" Ивана И. Твердовского.

"Это мой первый в жизни приз, и я первый раз стою на этой сцене", — призналась актриса.

Девонин исполнил главную роль в фильме "Сердце мира".

"Я во снах всегда мечтал, что я когда-нибудь получу приз за лучшую мужскую роль", — рассказал актер.

Приз за лучшую режиссеру кинофестиваля получил фильм "Русский бес" Григория Константинопольского

Председателем жюри основного конкурса стал режиссер Алексей Попогребский, в жюри вошли актриса Оксана Акиньшина, композитор Игорь Вдовин, актер Игорь Верник, продюсер Евгений Гиндилис, оператор Леван Капанадзе и кинокритик Стас Тыркин.

Кинофестиваль проходил в Сочи со 2 по 10 июня.

"Кинотавр" — крупнейший российский кинофестиваль, проходит в Сочи с 1991 года. Организаторами фестиваля являлись продюсер Марк Рудинштейн и актер Олег Янковский. Президент кинофестиваля — продюсер Александр Роднянский.