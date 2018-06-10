Нетребко и Пласидо Доминго выступят на концерте в честь открытия ЧМ-2018

Подготовка к проведению чемпионата мира-2018 по футболу в России (1178)

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Грандиозный гала-концерт, посвященный открытию чемпионата мира по футболу, состоится в Москве на Красной площади 13 июня. Для участия в нем в Москву приедет Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра. Об этом сообщили в пресс-службе "Мариинки".

В концерте примут участие звезды мировой оперы, выдающиеся музыканты.

Анна Нетребко, Пласидо Доминго, Ильдар Абдразаков, Юсиф Эйвазов, Аида Гарифуллина, Альбина Шагимуратова, Денис Мацуев выступят в сопровождении Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Гергиева.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля.