Фильм Авдотьи Смирновой получил приз зрительских симпатий "Кинотавра"

Режиссер Авдотья Смирнова на премьере своего фильма История одного назначения на фестивале Кинотавр в Сочи. 9 июня 2018

Режиссер Авдотья Смирнова на премьере своего фильма История одного назначения на фестивале Кинотавр в Сочи. 9 июня 2018

СОЧИ, 10 июн — РИА Новости. Лучшим фильмом конкурсной программы российского кинофестиваля "Кинотавр" по мнению зрителей стал фильма Авдотьи Смирновой "История одного назначения".

"Лучший фильм — "История одного назначения", — сообщила главред портала "Кинопоиск" Елизавета Сурганова по итогам голосования в мобильном приложении кинофестиваля.

"История одного назначения" — трагический рассказ о событиях, участником которых оказывается русский писатель, граф Лев Толстой. В пехотном полку в Тульской области, куда отправляется на службу вдохновленный передовыми идеями столичный поручик Григорий Колокольцев, происходит военное преступление. Солдату, на плечи которого ложится вина, грозит военный трибунал и расстрел. Колокольцев обращается за помощью к Толстому, который решает защитить невиновного. История основана на реальных событиях, она была описана в трилогии Павла Басинского о Толстом. Басинский стал соавтором сценария вместе с Анной Парвус и Смирновой.

Роли Льва Толстого сыграл Евгений Харитонов, в фильме также снимались Алексей Макаров, Алексей Смирнов, Филипп Гуревич, Ирина Горбачева, Елизавета Янковская. Фильм выйдет в прокат 6 декабря.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова Перейти в фотобанк Режиссер Авдотья Смирнова (в центре) и съемочная группа на премьере своего фильма "История одного назначения" в рамках 29-го Открытого Российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи. Слева направо: кинорежиссёр, сценарист и продюсер Сергей Сельянов, актриса Анна Михалкова. © РИА Новости / Екатерина Чеснокова Перейти в фотобанк Режиссер Авдотья Смирнова (в центре) и съемочная группа на премьере своего фильма "История одного назначения" в рамках 29-го Открытого Российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи. Слева направо: кинорежиссёр, сценарист и продюсер Сергей Сельянов, актриса Анна Михалкова.

Авдотья Смирнова — режиссер фильмов "Ко-ко-ко", "Два дня", "Связь", а также сценарист картин "Мания Жизели", "Баттерфляй" (совместно с Алексеем Учителем), "Дневник его жены", "Прогулка", "Глянец", (совместно с Андреем Кончаловским).

По словам Смирновой, ей хотелось снять картину, отличную от ее предыдущих фильмов.

"Мне очень хотелось снять мужскую картину, я сознательно изгоняла оттуда какие-то вещи, которые больше присущи моему гендеру, чем противоположному", — сказала Смирнова.

"Кинотавр" проходит в Сочи со 2 по 10 июня. В конкурсную программу вошли 12 фильмов.