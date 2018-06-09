Умерла актриса, сыгравшая в сериале "Улицы разбитых фонарей"

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В Петербурге умерла заслуженная артистка России Татьяна Малыщицкая, cообщает Молодежный театр на Фонтанке.

Актрисе было 57 лет. В настоящий момент причина ее смерти неизвестна.

Вместе с отцом, советским режиссером Владимиром Малыщицким, актриса стояла у истоков ленинградского Молодежного театра. Она играла в спектаклях "Диалоги", "Беда", "Женитьба" и "Вишнtвый сад".

Широкой публике она стала известна благодаря ролям в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия".