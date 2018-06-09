В Москве фестиваль "Красная площадь" посетили более 250 тысяч человек

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Гостями ежегодного фестиваля "Красная площадь" в Москве, который завершился 6 июня, стали более 250 тысяч человек, сообщает пресс-служба Роспечати.

"За четыре дня фестиваль на Красной площади посетили более 250 тысяч человек. Для одних площадь стала огромным литературным салоном, для других — необычным культурным центром, для третьих — театром под открытым небом и концертным залом, для четвертых — местом для принятия солнечных ванн", — отмечается в сообщении пресс-службы.

Впервые фестиваль "Книги России" прошел в июне 2015 года и стал центральным мероприятием Года литературы. Проект оказался настолько успешным, что организаторы решили сделать его ежегодным. В позапрошлом году фестиваль получил новое название — "Красная площадь". Традиционно он проходил в первых числах июня, но в этом году из-за чемпионата мира по футболу даты сдвинулись на более ранний срок.

Фестиваль "Красная площадь" прошел в столице с 31 мая по 3 июня, в его рамках состоялось более 500 мероприятий. МИА "Россия сегодня" выступило генеральным информационным партнером книжного фестиваля. Завершился фестиваль в день рождения поэта Александра Пушкина 6 июня на Пушкинской площади.