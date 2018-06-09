В Москве благотворительный аукцион собрал более 12,5 миллиона рублей

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Благотворительный аукцион современного искусства Off white в Москве, который проводится уже в пятый раз, собрал 12,6 миллиона рублей, одними из фаворитов аукциона стали три литографии японского художника Такаси Мураками, сообщают организаторы мероприятия.

"Выручка пятого юбилейного благотворительного аукциона современного искусства Off white составила 172 тысячи евро (12 597 100 рублей)… Вся выручка аукциона будет направлена в Фонд поддержки современного искусства Cosmoscow. Одними из фаворитов аукциона стали три литографии Такаси Мураками, ушедшие с молотка за 17 тысяч евро, а также фотографии Мариано Виванко, проданные за 16 тысяч евро", — говорится в сообщении.

Высокие результаты показали работы российских молодых художников, среди которых картина Николая Кошелева "Индика/сатива", которая достигла отметки в 13 тысяч евро, работа красноярского художника Алексея Мартинса "Полярники", ушедшая с молотка за 8,5 тысячи евро, в восемь раз превысив свой нижний эстимейт, уточняется в материале.

По словам организаторов, созданный в 2017 году Фонд поддержки современного искусства Cosmoscow, в пользу которого будут направлены вырученные от аукциона средства, объединяет в себе целый ряд некоммерческих инициатив ярмарки Cosmoscow. Главные цели фонда – это системная поддержка современного искусства в России и содействие молодым авторам.