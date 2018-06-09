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Культура

Умер ведущий артист Театра имени Маяковского Игорь Охлупин

14:5309.06.2018
(обновлено: 14:56 09.06.2018)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкАктер Игорь Охлупин. Архивное фотоАктер Игорь Охлупин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Ведущий актер Театра имени Маяковского, народный артист РСФСР Игорь Охлупин скончался на 80-м году жизни.

Актер Игорь Костолевский. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Костолевский назвал Охлупина большим русским артистом
Как рассказали  РИА Новости в пресс-службе театра, артист умер в больнице после непродолжительной болезни. 

"Мы приносим соболезнования всем родным и близким артиста! Для всех маяковцев это невосполнимая потеря. Светлая память талантливейшему артисту и прекрасному человеку!" — говорится в сообщении на странице театра в Facebook.

О дате и времени прощания театр обещал сообщить позже.

"Человек с большой душой"

Директор театра Леонид Ошарин также выразил соболезнования родным и близким актера.

"Игорь Леонидович проработал всю жизнь в Театре Маяковского. Безусловно, талантливейший актер. Все сейчас пребывают в шоке", — рассказал Ошарин в беседе с RT.

По его словам, сейчас театр большей частью находится в Забайкалье на гастролях, поэтому вдвойне тяжело, что актеры не могут быть рядом с родными Охлупина.

Московский академический театр имени В.Маяковского
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Московский академический театр имени Владимира Маяковского
Коллега Охлупина по театру, народный артист России Игорь Костолевский назвал его настоящим большим русским артистом.

"Для меня это трагическая весть, просто настоящий шок. Это был поистине удивительный артист, с которым много-много лет проработали вместе. И просто трудно представить себе театр Маяковского без Охлупина. Это огромное, большое горе для нашего театра и для всего театрального искусства", — сказал он РИА Новости.

По словам Костолевского, в молодости он много играл вместе с Охлупиным, который был "необычайно тонким, отзывчивым, чутким партнером".

"Он вообще был нежным и трогательным человеком с большой душой, и это чувствовалось в каждой его роли", — добавил собеседник агенства. Он также выразил соболезнования родным и близким Охлупина.

© РИА НовостиПерейти в фотобанкЭдик Соболев в роли Ивана и Игорь Охлупин в роли Меркурия в кадре из художественного фильма "Ночь коротка"
© РИА Новости
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Эдик Соболев в роли Ивана и Игорь Охлупин в роли Меркурия в кадре из художественного фильма "Ночь коротка"

Биография Игоря Охлупина

Игорь Охлупин родился 17 сентября 1938 года. В 1960 году окончил Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина и сразу же поступил в труппу театра имени Маяковского. Впрочем, дебютной для него оказалась роль на телевидении, в спектакле "Янтарное ожерелье" по пьесе Николая Погодина.

Сперва Охлупкин играл в театре небольшие роли, но в 1966 году получил роль царя Эдипа в трагедии Софокла. Затем он довольно быстро стал одним из ведущих актеров "Маяковки" — играл Морозко в "Разгроме", поставленном Марком Захаровым по роману Фадеева, Митча в знаменитом "Трамвае "Желание" по Теннеси Уильямсу, Ераста Громилова в "Талантах и поклонниках" Александра Островского, Тригорина в "Чайке" и Яичницу в гоголевской "Женитьбе". Одна из последних его работ — Пастор в спектакле "Господин Пунтила и его слуга Матти" Бертольда Брехта.

Снимался Охлупкин и в кино. Впервые он появился на экране в 1960 году в фильме "Алешкина любовь". В 1960-1980-х годах снимался в таких лентах, как "Тучи над Борском", "Обелиск", "Ночь коротка", а больше всего запомнился зрителям по роли в "Сибириаде" Андрея Кончаловского.

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