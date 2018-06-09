Умер ведущий артист Театра имени Маяковского Игорь Охлупин

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Ведущий актер Театра имени Маяковского, народный артист РСФСР Игорь Охлупин скончался на 80-м году жизни.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе театра, артист умер в больнице после непродолжительной болезни.

"Мы приносим соболезнования всем родным и близким артиста! Для всех маяковцев это невосполнимая потеря. Светлая память талантливейшему артисту и прекрасному человеку!" — говорится в сообщении на странице театра в Facebook.

О дате и времени прощания театр обещал сообщить позже.

"Человек с большой душой"

Директор театра Леонид Ошарин также выразил соболезнования родным и близким актера.

"Игорь Леонидович проработал всю жизнь в Театре Маяковского. Безусловно, талантливейший актер. Все сейчас пребывают в шоке", — рассказал Ошарин в беседе с RT.

По его словам, сейчас театр большей частью находится в Забайкалье на гастролях, поэтому вдвойне тяжело, что актеры не могут быть рядом с родными Охлупина.

Коллега Охлупина по театру, народный артист России Игорь Костолевский назвал его настоящим большим русским артистом.

"Для меня это трагическая весть, просто настоящий шок. Это был поистине удивительный артист, с которым много-много лет проработали вместе. И просто трудно представить себе театр Маяковского без Охлупина. Это огромное, большое горе для нашего театра и для всего театрального искусства", — сказал он РИА Новости.

По словам Костолевского, в молодости он много играл вместе с Охлупиным, который был "необычайно тонким, отзывчивым, чутким партнером".

"Он вообще был нежным и трогательным человеком с большой душой, и это чувствовалось в каждой его роли", — добавил собеседник агенства. Он также выразил соболезнования родным и близким Охлупина.

© РИА Новости Перейти в фотобанк Эдик Соболев в роли Ивана и Игорь Охлупин в роли Меркурия в кадре из художественного фильма "Ночь коротка" © РИА Новости Перейти в фотобанк Эдик Соболев в роли Ивана и Игорь Охлупин в роли Меркурия в кадре из художественного фильма "Ночь коротка"

Биография Игоря Охлупина

Игорь Охлупин родился 17 сентября 1938 года. В 1960 году окончил Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина и сразу же поступил в труппу театра имени Маяковского. Впрочем, дебютной для него оказалась роль на телевидении, в спектакле "Янтарное ожерелье" по пьесе Николая Погодина.

Сперва Охлупкин играл в театре небольшие роли, но в 1966 году получил роль царя Эдипа в трагедии Софокла. Затем он довольно быстро стал одним из ведущих актеров "Маяковки" — играл Морозко в "Разгроме", поставленном Марком Захаровым по роману Фадеева, Митча в знаменитом "Трамвае "Желание" по Теннеси Уильямсу, Ераста Громилова в "Талантах и поклонниках" Александра Островского, Тригорина в "Чайке" и Яичницу в гоголевской "Женитьбе". Одна из последних его работ — Пастор в спектакле "Господин Пунтила и его слуга Матти" Бертольда Брехта.

Снимался Охлупкин и в кино. Впервые он появился на экране в 1960 году в фильме "Алешкина любовь". В 1960-1980-х годах снимался в таких лентах, как "Тучи над Борском", "Обелиск", "Ночь коротка", а больше всего запомнился зрителям по роли в "Сибириаде" Андрея Кончаловского.