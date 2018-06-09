Главной премьерой нового сезона "Маяковки" станет "Обломов" Карбаускиса

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Главным событием нового 96-го сезона Московского театра имени Маяковского станет премьера спектакля "Обломов" в постановке художественного руководителя театра Миндаугаса Карбаускиса, сообщили в пресс-службе театра.

Новый сезон театр имени Маяковского откроет 23 августа. По традиции в этот день будет сыгран спектакль "Таланты и поклонники" по пьесе русского классика Александра Островского. Этот спектакль в постановке Карбаускиса, посвященный театру и его замечательной труппе, стал своего рода визитной карточкой театра.

Главным событием нового сезона станет спектакль "Обломов", в постановке Карбаускиса по одноименному роману Ивана Гончарова, сообщили в пресс-службе. Соавтором постановки выступит известнейший театральный художник Сергей Бархин. "Обломов" станет их седьмой совместной работой в театре Маяковского.