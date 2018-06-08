В Мадриде вручили премию "Русская литература в Испании"

МАДРИД, 8 июн – РИА Новости, Елена Шестернина. Премию "Русская литература в Испании" вручили в Мадриде, победителем стал перевод "Сандро из Чегема" Фазиля Искандера, сделанный Фернандо Отеро Масиасом.

Всего на суд жюри были представлены более тридцати переводов на испанский язык произведений русской литературы – как классики, так и современных писателей.

"Раньше переводчики были самоучками"

"У меня лежали на полке тридцать книг", — рассказал РИА Новости председатель жюри Рикардо Сан-Висенте, профессор русской литературы факультета филологии Университета Барселоны. Рикардо говорит на русском практически без акцента — его родители эмигрировали в СССР в конце тридцатых во время Гражданской войны в Испании.

Он считает, что переводы с русского на испанский в последние годы стали более качественными. "Раньше переводчики были или самоучки, или как мои родители – эмигранты, которые жили в Советском Союзе и вернулись в Испанию. Это были люди двух культур, но они не были профессиональными переводчиками. Сейчас переводят люди, которые закончили университеты, многие учились после этого в России", — говорит профессор.

Победитель конкурса Фернандо Отеро Масиас потратил на работу над "Сандро из Чегема" больше года. "У меня была и другая работа, я отвлекался, но в общей сложности более года", — говорит он. Идея испанского издания книги принадлежит издательству Automática Editorial, где узнали об этой книге благодаря переводу на английский. Оригинальный текст – около двух тысяч страниц – сократили в испанском варианте до 800.

Фернандо признается, что язык Искандера для перевода не очень сложный, но проблему "представляли отсылки к кавказской культуре". "Мне пришлось много изучить по этой теме", — признается Фернандо. В общей сложности он перевел около тридцати книг – это и классика (Достоевский, Тургенев, Гоголь), и Серебряный век, и современные писатели. Из всего, что довелось переводить, самым сложным оказался язык Достоевского, отметил переводчик.

Первый блин комом

Особого упоминания жюри удостоился перевод Марты Санчес-Ньевес Фернандес "Севастопольских рассказов" Льва Толстого. Марта сделала первый перевод много лет назад, но "первый блин оказался комом", признается она. Спустя годы издательство Alba Editorial решило вернуться к этому произведению. "Когда я начала переводить "Севастопольские рассказы", была проблема с тем, чтобы найти исторические даты, сейчас такой проблемы нет – все в интернете. Процесс перевода очень изменился", — говорит она.

Сейчас она работает над переводом Юлиана Семенова, книга должна выйти в конце года. Она отметила, что если классические произведения хорошо продаются, то современные писатели, малоизвестные в Европе – нет, поэтому и тиражи маленькие – 1,2-2 тысячи экземпляров. Их как правило печатают небольшие издательства, которые занимаются продвижением, рассказывает Марта.

Марта перевела около двадцати произведений. Сложнее всего, по ее словам, было работать над "Вечерами на хуторе близ Диканьки" Гоголя (из-за языка фольклора, украинских заимствований, построения фраз) и Лескова (из-за большого количества архаизмов). "Гоголя я очень медленно переводила, обычно я перевожу по семь страниц в день, с Гоголем получалась одна страница. У меня складывалось впечатление, что я русского не знаю – очень много слов, которых я просто не понимала. Но к середине книги стало проще", — рассказывает переводчица.

Рикардо Сан-Висенте объясняет, что даже классические произведения необходимо переводить время от времени заново – язык меняется, и переводы необходимо адаптировать, хотя бы раз в два поколения. "Один английский филолог говорил: "Жаль, что Шекспир писал по-английски, потому что текст не меняется, а по-испански, по-французски каждый раз новый Шекспир". Язык меняется и надо адаптировать переводы к новому языку. Во Франции очень часто переиздают Пушкина, Толстого, в Испании не так часто. У нас или через век, или чисто случайно издатели не знают, что другое издательство решило перевести "Анну Каренину", например, и выходят два перевода одновременно. Или как сейчас – "Севастопольские рассказы". Они были переведены, есть разные издания, но решили, что нужен новый перевод", — добавляет профессор.

"Литература — осмысление настоящего"

Сан-Висенте считает, что в последние годы интерес к России и русской культуре в Испании не столь большой, как был в 1990-е – "политический имидж России не способствует".

"Но одно дело политика, другое – литература. Многие писатели отвечают на современные вопросы, например Улицкая. Русская литература всегда занималась осмыслением прошлого или настоящего, давала новый взгляд на действительность. Книги Светланы Алексиевич об этом, она помогает создать картину, дать некоторые координаты того эксперимента, который русские люди пережили во время СССР", — говорит профессор. Сан-Висенте был первым, кто перевел Алексиевич ("Чернобыльская молитва") на испанский.

После присуждения Алексиевич Нобелевской премии переводов стало гораздо больше, а ее произведения оказались на витринах книжных магазинов Испании. Перевод "Время секонд хэнд" (испанское название "Конец homo soveticus"), сделанный Хорхе Феррером Диасом, был удостоен специального упоминания жюри.

Специального упоминания удостоился и перевод "Призрак Александра Вольфа" Гайто Газданова, сделанный Марией Гарсией Баррис.

Премия "Русская литература в Испании" была учреждена фондом "Президентский центр Б. Н. Ельцина" десять лет назад и вручается при содействии российско-испанского Фонда Александра Пушкина.