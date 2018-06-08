Сотрудники Пушкинского музея прокомментировали госпремию Антоновой

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Сотрудники Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина (ГМИИ) рады, что президенту музея Ирине Антоновой второй присудили государственную награду, так как именно благодаря ей он стал одним из самых престижных культурных учреждений мира.

Ранее советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой сообщил, что Антоновой вручена государственная премия за выдающиеся достижения в гуманитарной области за 2017 год. Ранее Антоновой присуждали госпремию в 1995 году.

"Сотрудники музея рады, что президент ГМИИ им. А. С. Пушкина второй раз станет обладателем государственной премии. Ирина Александровна – личность масштабная и уникальная, это человек невероятной эрудиции, самоотверженно преданный музею, с огромной силой воли и ответственным подходом ко всему, чем она занимается. Пятьдесят два года она руководила Пушкинским музеем, благодаря ей наш музей стал одним из самых авторитетных культурных учреждений в мире", — сказали РИА Новости в пресс-службе культурного учреждения.