Актер Игорь Лях в фильме Любовь и голуби

Актер Игорь Лях в фильме Любовь и голуби

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Известный актер, заслуженный артист Российской Федерации Игорь Лях скончался в возрасте 55 лет. Об этом сообщил актер МХАТа имени Горького Дмитрий Корепин.

Одной из первых и наиболее известных ролей Ляха стал Ленька в фильме Владимира Меньшова "Любовь и голуби". Зрители также помнят его по фильмам "Мой любимый клоун", "Святое дело", "Тариф новогодний" и "Елки-3".

Актер в разные годы служил в Малом театре, Центральном академическом театре Российской армии, Московском драматическом театре имени Ермоловой. Преподавал актерское мастерство в Щепкинском училище.

В 1997 году за заслуги в области искусства он получил звание заслуженного артиста Российской Федерации.

В ночь на 21 апреля умерла его коллега по фильму "Любовь и голуби", народная артистка РСФСР Нина Дорошина. Ей было 83 года.