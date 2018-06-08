НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 июн — РИА Новости. Концерт Земфиры в Нижнем Новгороде отменен из-за недобросовестного поведения подрядчика, сообщили РИА Новости в нижегородской Дирекции по проведению спортивных и зрелищных мероприятий.

Ранее на сайте певицы появилось сообщение, что запланированные в Нижнем Новгороде и Калининграде концерты не состоятся из-за запрета на проведение любых культурно-массовых мероприятий в период проведения чемпионата мира по футболу. Отмечается также, что на протяжении трех месяцев руководство ЗАО "Планета Плюс" проводило ряд встреч с представителями администраций и силовых ведомств регионов, однако два концерта отменены по независящим от ЗАО "Планета Плюс" причинам.

"В Дирекцию по проведению спортивных и зрелищных мероприятий обратилось ЗАО "Планета Плюс" с предложением провести концерт Земфиры на площадке Фестиваля болельщиков ФИФА 5 июля, в один из неигровых дней ЧМ-2018. Была начата проработка возможности проведения концерта, в том числе начаты переговоры об организации мероприятия с ЗАО "Планета Плюс". При этом на стадии переговоров ЗАО "Планета Плюс" без заключенного контракта и предупреждения начали рекламную кампанию и объявили о продаже билетов. Подрядчику направлялись письма с просьбой прекратить продажу билетов до подписания договора. Считаем такое поведение подрядчика недобросовестным", — говорится в сообщении дирекции.

Фестиваль болельщиков ФИФА будет проходить в Нижнем Новгороде с 14 июня по 15 июля, за исключением неигровых дней ЧМ-2018 — 29 июня, 4-5 июля, 8-9 июля, 12-13 июля. Во все игровые дни вход на площадку бесплатный.

"Опубликованное ранее предварительное расписание Фестиваля болельщиков ФИФА в части выступления хедлайнеров в игровые дни не менялось, все запланированные выступления состоятся", — подчеркивается в сообщении.

Государственное автономное учреждение Нижегородской области "Дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий" было учреждено министерством спорта Нижегородской области в июле 2015 года. Его основная задача — организация физкультурных, спортивных и зрелищных мероприятий на территории региона.

Комментарием ЗАО "Планета Плюс" РИА Новости пока не располагает.

В апреле сообщалось, что Земфира выступит на фестивале болельщиков ФИФА в четырех городах-организаторах чемпионата мира по футболу — Калининграде, Нижнем Новгороде, Казани и Санкт-Петербурге. Согласно информации на сайте Земфиры, концерты в Казани и Санкт-Петербурге 4 и 12 июля все еще сохраняются в графике певицы.