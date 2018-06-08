Урин назвал Темирканова фантастическим дирижером

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Генеральный директор Большого театра Владимир Урин назвал художественного руководителя Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича Юрия Темирканова, удостоенного госпремии в области литературы и искусства за 2017 год, фантастическим дирижером.

Ранее в пятницу на брифинге в Кремле советник президента РФ Владимир Толстой огласил указ, согласно которому Темирканов получил государственную премию за выдающийся вклад в развитие отечественной и мировой музыкальной культуры. Вручение премии состоится в День России 12 июня в Кремле.

"Что касается Юрия Хатуевича, то тут и слов никаких не нужно. Есть имя Темирканова – музыканта невероятного таланта, фантастического дирижера, руководителя одного из лучших в мире оркестров, и, наконец, потрясающего удивительного человека", — сказал Урин РИА Новости.