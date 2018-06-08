В Калининграде назвали причину отмены концерта Земфиры

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Концерт Земфиры в Калининграде отменен из-за контрактных разногласий между организаторами и подрядчиком проведения концерта в фан-зоне, где должно было состояться мероприятие, сообщил РИА Новости представитель правительства города.
"Этот концерт был организован в рамках программы фан-зоны. Сам концерт должен был проходить между играми ЧМ-2018. Между организаторами и подрядчиком возникли какие-то контрактные разногласия… Это не решение властей против Земфиры, это контрактный вопрос", — сказал представитель правительства Калининграда.
В апреле сообщалось, что Земфира выступит на фестивале болельщиков ФИФА в четырех городах-организаторах чемпионата мира по футболу — Калининграде, Нижнем Новгороде, Казани и Санкт-Петербурге. Согласно информации на сайте Земфиры, концерты в Казани и Санкт-Петербурге 4 и 12 июля все еще сохраняются в графике певицы.