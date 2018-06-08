Машков объяснил, почему не будет набора в театральную Школу Табакова

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Набор в Московскую театральную школа Олега Табакова в 2018 году не будет завершен, такое решение принял новый художественный руководитель Школы Владимир Машков, говорится в сообщении, опубликованном на сайте учебного заведения.

"Всегда в финале долгого отбора ребят в колледж лично набирал Олег Павлович Табаков. Его решение было определяющим и последним. Но, к сожалению, ребята, которые начали проходить отбор в ноябре, по известным печальным причинам не смогут уже получить напутствие моего учителя. Я, как новый руководитель, этих ребят не видел. В этой ситуации отдать кому-то предпочтение, решить чью-то судьбу было бы крайне безответственно", — говорится в обращении Машкова.

По словам худрука, сейчас ему необходимо разобраться во всем, что происходит в колледже. "Понятно, что теперь без Олега Павловича потребуются изменения и адаптация учебного процесса. Набирать сейчас новый курс без ясного понимания дальнейших перспектив будет простой формалистикой", — считает Машков.

Он также принес извинения родителям. "Но я чувствую свою личную ответственность за каждого ученика и его будущее. Именно это заставляет меня принять это непростое решение", — сказал худрук.

Он добавил, что результаты, которые были уже показаны претендентами, будут учтены при решении вопроса о зачислении в следующем году.