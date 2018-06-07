Кира Муратова нашла в кино способ выражения, заявил режиссер Хотиненко

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Режиссер Кира Муратова была невероятным человеком с замечательным чувством юмора, она нашла в кинематографе способ выражения, считает режиссер Владимир Хотиненко.

Режиссер Кира Муратова умерла на 84-м году жизни, сообщил ранее в Facebook продюсер Юрий Минзянов.

"Про Киру Муратову нельзя говорить дежурно. Она была очень живой человек, с замечательным чувством юмора, очень индивидуальным. Это большая потеря. Она выдающийся режиссер и совершенно невероятная персона. "Астенический синдром" — фантастическая картина, слепок времени, замечательные "Долгие проводы", "Короткие встречи", ее увлеченность Владимиром Высоцким… В кино она нашла способ выражения", — сказал Хотиненко РИА Новости.

Кира Муратова — режиссер фильмов "Долгие проводы", "Короткие встречи", "Астенический синдром", "Чувствительный милиционер", "Второстепенные люди" и других.